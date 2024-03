Chinese overheid neemt PwC onder de loep wegens fraude bij Evergrande

De Chinese autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de rol van PwC in de boekhoudfraude bij projectontwikkelaar Evergrande. PwC zou als controlerend accountant een slordige 78 miljard dollar aan verzonnen omzet over het hoofd hebben gezien.

De fraude dateert volgens de Chinese beursautoriteiten van 2019 en 2020, vlak voordat Evergrande in grote financiële problemen kwam. Ambtenaren onderzoeken nu of PwC bij de boekhoudcontrole tekort is geschoten. Evergrande torste een schuld van meer dan 300 miljard dollar en werd begin dit jaar failliet verklaard. In dat faillissement zinnen de curatoren op een schadeclaim tegen PwC, dat tien jaar lang de boeken controleerde.

Evergrande is goed voor nog ruim 1.300 onafgemaakte vastgoedprojecten in ruim 280 Chinese steden. Veel daarvan waren al verkocht voor de bouw startte. Eerder deze week werd bekend dat beurstoezichthouder CSRC ervan uitgaat dat Evergrande-oprichter Hui Ka Yan 78 miljard dollar van de omzet heeft verzonnen. Dat zou een van de grootste fraudezaken ooit zijn.

Miljoenenboetes

De omzet van dochteronderneming Hengda Real Estate zou op last van Hui zijn opgeblazen. In 2020 zou 79 procent van de totale inkomsten van Hengda uit de duim gezogen zijn. De CSRC heeft Hengda een boete opgelegd van omgerekend 537 miljoen euro. Hui krijgt een boete van zo’n 6 miljoen euro. Hij mag daarnaast zijn hele leven geen aandelen meer verhandelen. Dit verbod geldt ook voor andere topbestuurders van het bedrijf, die eveneens met boetes werden bestraft.

