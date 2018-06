Blaricum koploper met precariobelasting

Wie in Blaricum (tijdelijk) gebruik wil maken van de openbare weg door bijvoorbeeld een container te plaatsen, moet daarvoor relatief diep in de buidel tasten. Twee weken een container op de stoep betekent een rekening van € 350. Daarmee is de Noord-Hollandse gemeente koploper in precariobelasting ofwel stoeptax. In de helft van de Nederlandse gemeenten wordt geen precariobelasting geheven.

De website Afvalcontainershop.nl zette de precariobelasting 2018 van alle Nederlandse gemeenten op een rijtje. Daaruit blijkt dat bij 49,7% van de gemeenten kosten in rekening worden gebracht voor het plaatsen van een container op de openbare weg. In die plaatsen kost een periode van 14 dagen gemiddeld € 70,96, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In de twintig duurste gemeenten is de precariobelasting dit jaar gemiddeld minimaal € 200. De provincie Noord-Holland is met een gemiddeld tarief van € 56,85 euro de duurste provincie, in Groningen is de stoeptax gemiddeld maar € 6,85. Van de negen gemeenten die meer dan € 200 rekenen voor het plaatsen van een container, liggen er drie in Overijssel. In Friesland is de kans op gratis gebruik het grootst: 76% van de gemeenten rekent geen stoeptax

De website vergeleek de tarieven voor het plaatsen van een 6m3 container van ongeveer 7m2 op een onbetaalde parkeerplaats. De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te raadplegen.