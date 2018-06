‘Shell-deal strookt niet met EU-regels’

De regeling waarbij Shell via een trustkantoor in Jersey dividenbelasting ontwijkt, is tegen de EU-regels over mededinging. Dat stelt Europarlementariër Paul Tang (PvdA) in Trouw. De oliemaatschappij heeft in 2005 afspraken gemaakt met de Belastingdienst (“goed voor Nederland”). Maar volgens Tang is de constructie hetzelfde als afspraken waar Apple, Amazon en Starbucks eerder miljoenenboetes voor moesten betalen.

Er is sprake van oneerlijke concurrentie, aldus Tang: “Het gaat hier om staatssteun, een belastingconstructie die alleen bedoeld is voor een bedrijf om een specifiek probleem bij dat ene bedrijf op te lossen en waar andere ondernemingen geen gebruik van kunnen maken.” Shell sprak bij de fusie tussen het Britse en het Nederlandse moederbedrijf af dat het hoofdkantoor in Den Haag kwam. Maar dan moest er wel een fiscale plooi worden gladgestreken: het Verenigd Koninkrijk kent geen dividendbelasting. Met de verhuizing naar de residentie zou 40% van de aandeelhouders die wel moeten gaan betalen. Een trustkantoor in Jersey bood uitkomst, met goedkeuring van de Belastingdienst. “De kans dat de Europese Commissie achter deze belastingregeling met Shell aan gaat, is levensgroot”, zegt Tang. “Met het Europese recht in de hand kan deze constructie worden teruggedraaid.” Als dat zo is, moet Shell alsnog € 7 miljard belasting ophoesten.

Afschaffing dividendbelasting

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver heeft het presidium van de Tweede Kamer en zijn collega-fractievoorzitters voorgesteld een parlementaire enquête in te stellen naar het besluit om de dividendbelasting af te schaffen. Directe aanleiding is de Shell-deal. “Rond dit dossier hangt de geur van vriendjespolitiek. We moeten boven tafel krijgen of de wet is overtreden en of de politiek daaraan heeft meegewerkt.” Het afschaffen van de dividendbelasting zelf is overigens niet tegen de EU-regels, aldus Tang.

