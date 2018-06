Kwart Nederlanders vindt vakantie te duur

Een kwart van de Nederlanders vindt vakantie ‘te duur’ en zegt dit jaar niet op vakantie te gaan. Dat zijn er meer dan een jaar eerder, volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Dit op basis van zijn jaarlijkse onderzoek naar de besteding van vakantiegelden.

Een jaar eerder vond vier op de tien thuisblijvers vakantie te duur, nu is dat meer dan de helft. Nederlanders gebruiken het vakantiegeld steeds vaker voor het aflossen van schulden of het doen van grote aankopen. Toch wordt de jaarlijkse bonus nog altijd het meest gebruikt voor de vakantie of om van te sparen. Mensen die wel op vakantie gaan en daarvoor de jaarlijkse bijdrage gebruiken, zeggen dit jaar meer op de centen te gaan zitten. Nederlanders gaan gemiddeld vijftien dagen op vakantie. De helft van de ondervraagden geeft hier niet meer dan €1500 aan uit. Vorig jaar zei de helft van de geënquêteerden nog dat 2000 euro het maximum was wat aan vakantie besteed kon worden.