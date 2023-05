Zeven feitjes over vakantiegeld

De zomer komt eraan, dus je kunt je er weer op verheugen: je vakantiegeld. Een fijn extraatje, bovenop je standaard salaris. In 1968 werd het vakantiegeld wettelijk vastgelegd en inmiddels is het niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Maar gebruiken wij Nederlanders vakantiegeld nog wel echt voor vakanties? En krijg je de toeslag ook als je ziek bent? Nmbrs zet de belangrijkste vakantiegeldfeitjes voor je op een rij.

1. Vakantiegeld uitbetalen is verplicht

Vakantiegeld ontvangen is een recht. Het staat zelfs in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Zolang je een arbeidsovereenkomst hebt en in Nederland werkt, hoor je je vakantiegeld te ontvangen. Dus ook als je in de ziektewet zit, uitzendwerk doet of een student bent met een bijbaantje.

In principe bestaat het vakantiegeld uit minimaal 8 procent van je brutoloon. Verdien je meer dan drie keer het minimumloon? Dan kan je werkgever met je afspreken dat je geen vakantiegeld krijgt, of een lager bedrag. Ontving je in het afgelopen jaar juist minder loon, bijvoorbeeld door ziekte of verlof? Dan bouw je vakantiegeld op over dat lagere loon.

2. Vakantiegeld wordt steeds minder aan vakanties uitgegeven

Uit een enquête van ING bleek dat in 2020 slechts 25 procent van de ondervraagden hun vakantiegeld besteedden aan vakanties. Uiteraard kwam dat antwoord deels doordat we in 2020 nog middenin de coronacrisis zaten. Op dat moment wist niemand zeker of we in de zomer überhaupt op vakantie konden. De ondervraagden gaven aan liever hun geld apart te zetten op een spaarrekening.

Maar bij dezelfde enquête in 2019 gaf ook slechts 40 procent van de ondervraagden aan dat ze een vakantie betaalden met hun vakantiegeld. Andere doelen voor het vakantiegeld worden steeds prominenter. Zoals schulden aflossen, grote aankopen of zelfs beleggen. Het vakantiegeld is dus allang niet meer enkel voor vakanties.

3. Je ontvangt vakantiegeld over je brutoloon én overwerktoeslag

De minimaal 8 procent vakantietoeslag die je ontvangt, geldt voor je standaard salaris uit dienstverband. Daarnaast wordt sinds 2018 vakantiegeld ook berekend over de overwerktoeslag die je ontvangt als je overuren maakt. Je ontvangt dus geen vakantiegeld over je bonussen, winstuitkering of reiskostenvergoeding.

4. Vakantiegeld is eigenlijk niet de juiste term

Als we ‘vakantiegeld’ zeggen, hebben we het natuurlijk over de eenmalige uitkering die we rond mei ontvangen van onze werkgever. Maar volgens de wet heet dat ‘vakantiebijslag’. En met de term vakantiegeld doelen ze weer op een hele andere uitbetaling. Dan heeft de wet het namelijk over het loon dat je doorbetaald krijgt wanneer je verlof opneemt voor vakanties. Verwarrend… Wij laten we de term ‘vakantiebijslag’ voor nu maar even links liggen.

5. Je baas mag afwijken van de eenmalige uitkering

Je bouwt meestal je vakantiegeld op over de periode van een jaar. De meest gebruikelijke looptijd is van juni tot en met mei van het daaropvolgende jaar. Start je in de tussentijd bij een nieuw bedrijf? Dan bouw je vakantiegeld op vanaf het moment dat je in dienst komt.

Je werkgever mag van deze periode afwijken, bijvoorbeeld door maandelijks een deel vakantiegeld uit te keren. Dit moet dan vermeld staan in de cao of de individuele arbeidsovereenkomst. En je werkgever is hoe dan ook verplicht om je vakantiegeld minstens een keer per jaar uit te keren. Eén keer in de twee jaar is verboden.

6. Bijna twee op de drie medewerkers ontvangt vakantiegeld in mei

De meeste werkgevers keren het vakantiegeld in mei uit. Dit blijkt ook uit de eigen cijfers van Nmbrs. In 2022 ontving 60,95 procent van de werknemers in mei hun vakantiegeld en 13,85 procent in juni. Daarnaast kreeg 25,2 procent van de werknemers hun vakantiegeld op een ander moment.

7. Nmbrs-klanten keerden in 2022 €2.212.140.998,- aan vakantiegeld uit

Nmbrs is een veelgebruikt systeem voor salarissoftware. In totaal keerden Nmbrs-klanten in 2022 samen ruim 2,2 miljard euro aan vakantiegeld uit.

Wil je zorgeloos vakantiegeld uitbetalen? Wij hebben de belangrijkste stappen voor je op een rij gezet. Download de checklist en ontdek waar je op moet letten bij de uitbetaling van het vakantiegeld.