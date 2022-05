Meeste werknemers krijgen enkele euro’s meer vakantiegeld

Het netto vakantiegeld valt voor de meeste werknemers dit jaar een paar euro’s hoger uit vergeleken met vorig jaar, als gevolg van de iets lagere belastingtarieven. Dat meldt HR- en salarisdienstverlener ADP.

Verdien je modaal, dan ontvang je in 2022 vier euro meer aan vakantiegeld dan in 2021. Twee keer modaal ontvangt acht euro meer. Alleen werknemers die minder verdienen dan het fulltime minimumloon van € 1.725 bruto per maand krijgen dit jaar minder iets minder vakantiegeld gestort dan in 2021. Dat zijn bijvoorbeeld parttimers en jongeren onder de 21 jaar die het minimumjeugdloon verdienen. Verdien je bruto € 1.250 per maand, dan ontvang je drie euro minder vakantiegeld. Dit komt door een minder snelle opbouw van arbeidskorting bij de lagere inkomens ten opzichte van vorig jaar.

Vakantiegeld minder populair door opkomst individueel keuzebudget

Sinds steeds meer organisaties en bedrijven een zogenoemd individueel keuzebudget hebben ingevoerd, is het traditionele vakantiegeld in mei minder populair. Bij een individueel keuzebudget stort de werkgever een evenredig deel van het vakantiegeld en eventueel eindejaarsuitkering maandelijks in een spaarpotje. Het is aan de werknemer, binnen de spelregels van het keuzebudget, wanneer en hoe het bedrag wordt uitgekeerd. “Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het te laten uitbetalen vanwege een onverwachte grote uitgave of belastingvrij opnemen in verband met de kosten van een studie”, zegt Dik van Leeuwerden, die verantwoordelijk is voor wet- en regelgeving bij ADP Nederland. “Juist in deze tijd van financiële onzekerheid kan dit werknemers een uitkomst bieden.”

Bron: ADP