Vanaf 1 juli risicovolle belastingstructuren bijhouden

Intermediairs (belastingadviseurs, accountants en bankiers) moeten vanaf deze week bijhouden welke adviezen het risico van belastingontwijking met zich meebrengen.

Die plicht rust op hen in aanloop naar een meldplicht voor mogelijk agressieve belastingstructuren vanaf 2020. Eurocommissaris Pierre Moscovici (foto) lanceerde in juni 2017 het voorstel om intermediairs, zoals belastingadviseurs, accountants en bankiers, te verplichten adviezen te melden die mogelijk tot belastingontwijking leiden. Ze zogeheten Mandatory Disclosure-richtlijn is in maart van dit jaar aangenomen en verplicht intermediairs vanaf 1 juli 2020 om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken of te ontduiken bij de Belastingdienst te melden – waarbij de informatieplicht teruggaat tot 25 juni 2018. De daadwerkelijke meldingen en de uitwisseling binnen de Unie vinden echter pas over twee jaar plaats. De lidstaten moeten de richtlijn eerst nog omzetten in nationale wetten.

‘Vaagheid’

De haast leidt tot veel onduidelijkheid, vinden belastingadviseurs. ‘We zijn niet tegen transparantie en hebben geen probleem met de meldingsplicht’, zegt Arjo van Eijsden, partner bij EY en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) in het FD. ‘We hebben moeite met de over-rapportering waartoe de nieuwe richtlijn van de Europese Unie leidt, de grote vaagheid van tal van begrippen en bepalingen, met als gevolg een enorme toename van de administratieve lasten, voor adviseurs en bedrijven.’

Vroeg informeren

Van een scherpe definitie is expres afgezien, heeft plaatsvervangend hoofd directe belastingen Reinhard Biebel van de Europese Commissie recent tijdens een NOB-congres op 21 juni gezegd. In plaats daarvan zijn indicatoren opgenomen die duiden op agressieve structuren. Het doel is de fiscus vroeg te informeren, zodat die nieuwe constructies snel kan bestuderen en eventueel stopzetten, aldus de Europese ambtenaar.