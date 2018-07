Meer starters, meer stoppers

In het eerste halfjaar van 2018 zijn meer bedrijven gestart dan in dezelfde periode in de afgelopen vijf jaar. Tegelijkertijd stopten ook meer bedrijven, becijferde de Kamer van Koophandel. In beide gevallen betreft het vooral ZZP’ers.

In het eerste halfjaar begonnen 106.602 bedrijven, tegenover 66.729 bedrijven die stopten. Per saldo groeide het aantal ondernemingen met 2,2 % tot een kleine 1,9 miljoen. Het aantal faillissementen daalde met 10 % ten opzichte van een jaar geleden: van 1.682 naar 1.512, meldt het ANP. De groei zat met name in de bouw. Daar gingen op jaarbasis 37 % meer bedrijven van start in de eerste helft van dit jaar. In totaal kwamen 3.628 bedrijven bij. Slechts 111 bouwbedrijven stopten ermee. Ook de zakelijke dienstverlening liet flinke groei zien. Het aantal winkels kromp per saldo met 257 stuks. Het aantal ondernemingen steeg het hardst in de provincies Noord- en Zuid-Holland.