Nieuwe ‘definitieve versie’ RGS-taxonomie gepubliceerd

Er is een nieuwe definitieve versie van de RGS taxonomie gepubliceerd. Deze versie voorziet in de aansluiting tussen RGS 3.0 en de 31 verschillende rapportages uit de Nederlandse Taxonomie (NT12 definitief) en de Banken Taxonomie (BT12 definitief. Dit meldt het initiatief Referentie GrootboekSchema. Een volgende update staat op de rol voor begin 2019.

Het RGS moet standaardisering brengen in de in Nederland gebruikte rekeningschema’s in o.a. accounting software. Er zijn inmiddels meer dan 30 verschillende rapportages beschikbaar. Het is dus niet zo dat RGS één rekeningschema naar Nederland brengt. En definitief is in deze context een relatief begrip. Voor januari 2019 staat inmiddels een nieuwe ‘definitieve’ versie op de rol. Daarin wordt dan aangesloten op RGS 3.1 en de nieuwe definitieve versies van NT13/BT13