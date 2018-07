Accountant krijgt geen werk aan controle ‘bureaukosten’ Europarlementariërs

Het Europees Parlement weigert regels op te leggen voor de besteding van een maandelijkse onkostenvergoeding van ruim €4400 voor Europarlementariërs. Het vermoeden is dat veel van het geld als verkapt salaris in de zakken van de politici verdwijnt.

Een voorstel om één keer per jaar een externe accountant te laten kijken naar de verantwoording van deze in feite vrij besteedbare kosten heeft het niet gehaald. Europarlementariërs kunnen dit douceurtje dan ook zomaar in de zak steken. De extra toelage is officieel bestemd voor telefoon- en computerkosten, huur en aankleding van een bureau in het woonland en voor andere kleine uitgaven (printpapier, paperclips).

Nieuw horloge

De controle is zo minimaal dat wie van dit geld op vakantie wil of er een nieuw horloge van koopt er mee wegkomt. Alleen een aantal Nederlandse en Scandinavische parlementsleden maakten een punt van het ‘zakgeld’. Leden uit andere landen vinden het wel best, zo als nu ook weer gebleken is.