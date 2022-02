Protocol subsidieregeling evenementen nog niet goedgekeurd

Copro heeft het Accountantsprotocol Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 (TRSEC) nog niet goedgekeurd, meldt de NBA. Het moet eerst op een aantal belangrijke punten worden aangepast.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) had eerder gemeld dat er een uitvoerbaar TRSEC-controleprotocol beschikbaar zou zijn, maar dat is dus niet juist. Ondernemingen kunnen een subsidieaanvraag indienen als er een evenementenverbod wordt afgekondigd. Het vaststellingsverzoek moet binnen 13 weken worden ingediend of uiterlijk 8 februari 2022. Uiterlijk zes weken daarna moet een controleverklaring worden aangeleverd. Eerder merkte de NBA-werkgroep Corpro het controleprotocol dat onderdeel uitmaakt van TRSEC aan als niet-uitvoerbaar. In sommige gevallen kon de accountant daarom geen controleverklaring afgeven, maar het vaststellingsverzoek kon wel alvast worden ingestuurd. Tot nu toe is er nog geen uitvoerbaar TRSEC-controleprotocol beschikbaar, in tegenstelling tot wat de RVO vrijdag meldde.

Kijk hier voor een overzicht van verboden evenementen