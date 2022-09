Splitsing EY: rest van de big four zal snel volgen

EY gaat de controle- en adviestak opsplitsen. De rest van de big four zal snel volgen, voorspelt het FD, dat de ontwikkelingen in het verleden op een rijtje zette.

Afgelopen week werd de knoop doorgehakt door de top van EY Global; de 13.000 partners gaan wereldwijd nog wel stemmen over het voorstel. De Nederlandse organisatie (goed voor 250 partners) zegt achter de plannen te staan. Los van elkaar kunnen de advies- en accountancytak sneller groeien, is het idee. Zo versperren regels nu de weg naar een adviesrelatie met grote controleklanten als Amazon en Google. Meer consultancy-activiteiten zouden zomaar tien miljard dollar extra kunnen opleveren.

Naar verluidt speelt ook KPMG met het idee de bedrijfsonderdelen van elkaar te scheiden. En dat ligt voor de hand; uiteindelijk zullen ook Deloitte en PwC voor zo’n stap kiezen, voorspelt het FD met een blik op het verleden. Zo werden twintig jaar geleden min of meer gelijktijdig de IT-adviestakken afgestoten bij de big four en ontstonden drie van de grote vier eind jaren tachtig na grootschalige fusies. Alleen PwC wijkt af met de fusie tussen Price Waterhouse en Coopers & Lybrand: die vond pas in 1998 plaats.

Deloitte de volgende?

Omdat een splitsing tussen accountancy en advies vooral de laatste tak van sport veel meer groeimogelijkheden geeft, lijkt Deloitte de partij die het meeste baat heeft bij een dergelijke operatie: Consultancy is goed voor een kleine 60% van de omzet, terwijl accountancy nog minder dan 20% vertegenwoordigt.

Maar Deloitte verklaart tegenover NRC, net als KPMG en PwC, dat advies- en controlewerk voorlopig nog wel even gebundeld blijven. Hoogleraar Marcel Pheijffer denkt dat dat wel gaat veranderen: ‘Als je ziet dat zo’n splitsing een miljoenenbonanza wordt voor zittende partners aan beide kanten, zal de druk toenemen van partners van die andere kantoren om die stap te volgen.’

Bron: FD/NRC