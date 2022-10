NBA publiceert definitieve handreiking controle frauderisico’s

De NBA heeft een nieuwe Handreiking gepubliceerd over rapporteren over de controleaanpak van frauderisico’s in de controleverklaring. Tevens zijn opdrachtbrieven gepubliceerd voor de aanvraag tot vaststelling van de TVL voor het eerste kwartaal 2022.

NBA Handreiking 1150 geeft nadere uitleg van rapporteren in de sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ in de controleverklaring. Ter verduidelijking van Standaard 700 zijn in de handreiking een stappenplan en relevante onderdelen uit Standaard 240 (De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten) toegelicht. De handreiking gaat onder meer in op de verantwoordelijkheden van de accountant, het bestuur en de met governance belaste personen en de vertrouwelijkheid. Ook bevat de handreiking verschillende rapporteringsscenario’s.

In gesprek met de RJ

In de reacties op de consultatie van de handreiking kwam naar voren dat men het onwenselijk vindt dat accountants de plicht hebben om meer te rapporteren over de controleaanpak rondom frauderisico’s dan dat organisaties de plicht hebben hoe zij zijn omgegaan met frauderisico’s. ‘Dit wordt ook onderkend door de NBA. De NBA heeft meermaals hierover gecommuniceerd met de wetgever en ketenpartijen. Zo is de NBA in gesprek met de Raad voor de jaarverslaggeving om te onderzoeken hoe ondernemingen beter kunnen rapporteren over frauderisico’s. Aan de andere kant vindt de NBA het van belang dat accountants zélf transparanter zijn over hoe zij zijn omgegaan met frauderisico’s. Dat staat op zich los van de verslaggevingseisen voor gecontroleerde entiteiten.’

In de definitieve versie van de handreiking is onder meer de status van aanbevelingen verduidelijkt en is de koppeling tussen frauderisicofactoren en frauderisico’s verder uitgewerkt. Ook is de mogelijkheid benoemd om verkort te rapporteren in de sectie ‘Controleaanpak frauderisico’s’ in het geval dat het veronderstelde frauderisico rondom opbrengstverantwoording is weerlegd.

De opdrachtbrieven voor de aanvraag tot vaststelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal 2022 voor mkb- en grote ondernemingen zijn ook gepubliceerd. Die zijn gebaseerd op Standaard 4400N.