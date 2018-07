Aanbieder fietsparaplu lokt klanten met fiscaal voordeel

De zakelijke aanschaf van een elektrische fiets biedt fiscale voordelen. De ontwikkelaar van de Veloplu, een overkapping ontworpen voor e-bikes, speelt daar handig op in. De aanbieder van deze fietsparaplu trekt zakelijke klanten met de subsidieregeling voor elektrische fietsen. Die is nog gunstiger als de fiets overdekt is.



Voor e-bikes en speed pedelecs gelden subsidieregelingen voor ondernemers, zodat die worden gestimuleerd om vervuilende vervoermiddelen om te ruilen voor een elektrische variant. De aanschafwaarde kan voor de helft worden afgetrokken in het kader van de milieu-investeringsaftrek. Voor gewone elektrische fietsen geldt 13,5% aftrek. Bovendien is er de Vamil-regeling, die het mogelijk maakt dat e-bikes al in het eerste jaar na aanschaf voor 75% kunnen worden afgeschreven. De rest mag in het volgende jaar worden afgeschreven. En e-bikes vallen ook onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Overkapping biedt extra voordeel

RTL Z rekent voor dat voor een e-bike van € 3.000 in het jaar van aanschaf € 2.167.50 in aftrek mag worden gebracht. In de hoogste belastingschijf levert dat voor zelfstandigen en VOF’s netto € 1.126 voordeel op. Fietsen met een overkapping genieten nog meer belastingaftrek, aldus RTL Z. Het bedrijf Design Compass speelt daarop in met de Veloplu, een stormparaplu met een kunststof kap die vastgezet kan worden op een fiets.

Inclusief Veloplu kost een e-bike € 3.139. Daartegenover staat een totale belastingaftrek van € 4.463 oftewel netto € 2.319 voordeel. De vraag is nog wel of de Veloplu daadwerkelijk als overkapping beschouwd zal worden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is er nog niet uit. Design Compass adverteert voorlopig met het voordeel: “Koop onze Veloplu voor op je elektrische fiets en krijg minimaal € 800 subsidie.” De subsidieaanvraag wordt desgewenst door het bedrijf verzorgd.

Bron: RTL Z