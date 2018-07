Naar verhouding klein kantoor controleert zwalkend MC Slotervaart 

Artsen van het Amsterdamse MC Slotervaart zijn het vertrouwen kwijt in het bestuur van het ziekenhuis, schrijven zij in een vertrouwelijke brief waar NRC de hand op heeft weten te leggen. De krant schetst een beeld van een ziekenhuis waarbij een faillissement in zicht zou zijn als gevolg van financieel wanbeleid en operationele problemen. Het ziekenhuis deponeert met grote vertraging de jaarcijfers en wisselt vaak van kantoor. Na KPMG en EY is nu het betrekkelijk kleine kantoor Verstegen Accountants uit Dordrecht uitgenodigd om de cijfers van het ziekenhuis te controleren.

Het MC Slotervaart kent een lange voorgeschiedenis van financiële en bestuurlijke problemen en werd vier jaar geleden overgenomen door de zakenmannen Loek Winter, Willem de Boer en Dirk Brouwer. Sindsdien lijkt er echter weinig te zijn verbeterd. Het Amsterdamse ziekenhuis kent veel achterstallig onderhoud. De eigenaren gunnen opdrachten bovendien vaak aan bekenden en verstrekken schimmige leningen. Zo blijken de ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad van de drie eigenaren bijvoorbeeld jaarlijks rond de 800.000 euro te betalen aan het bedrijf Cashcure van Han van de Haar, die ook ‘manager financiën & control’ van MC Slotervaart en van het ziekenhuis in Lelystad is. Uit documenten waarover NRC beschikt blijkt dat hij namens de ziekenhuizen de opdrachten aan Cashcure verstrekt.

Accountants

De financiële situatie van het Slotervaartziekenhuis blijft bijzonder ondoorzichtig, constateert de krant. Het ziekenhuis wisselt vaak van accountant en elk kantoor waarschuwt voor het risico op faillissement. De laatst bekende cijfers zijn die over 2016 en die cijfers zijn door de accountant niet goedgekeurd. In 2015 vond de accountant nog „een materiële fout” waardoor de omzet met een paar miljoen te hoog was voorgesteld. In 2014 was KPMG de controlerend accountant, EY was dat in 2015 en 2016. Inmiddels is Verstegen Accountants, met een hoofdvestiging in Dordrecht en nevenvestigingen in Hoofddorp en Assen, aangezocht om de cijfers over 2017 te beoordelen. Slotervaart is daarmee een van de weinige ziekenhuizen in Nederland die zich niet door een van de grote (top 30) accountantskantoren laten controleren. Volgens het bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag was Verstegen in 2017 goed voor een omzet van krap € 21 miljoen en telt het 126 medewerkers. Het kantoor is, zo meldt het ervaren in de controle van ‘groot aantal organisaties in de verplegings-, verzorgings- en thuiszorg (VVT) en de gehandicaptenzorg (GZ)’ en in de GGZ. Het kantoor meldt geen ervaring met grote ziekenhuizen.