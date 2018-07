Samenwerking tussen Unit4 en Dapas

Unit4 en Dapas Software, specialist op het gebied van workflowmanagement, hebben een partnership afgesloten. Door de accountancysoftware van Unit4 en Dapas te integreren kunnen accountantskantoren nog beter grip krijgen op hun processen en rendement, zo valt te lezen in het persbericht.

Dapas Software is een relatief jong bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in procesoptimalisatie voor accountantskantoren. Om dit te realiseren is de Dapas Process Manager (DPM) ontwikkeld. Volgens oprichter Jacco Oudhof kiest Dapas Software daarmee voor een andere aanvliegroute dan tot nu toe gebruikelijk binnen de accountancybranche. ‘Dapas is gepokt en gemazeld in de praktijk. Ik weet uit eigen ervaring als accountant en partner wat vennoten in hun proces doormaken, en welke dilemma’s en uitdagingen er zijn. We zien onszelf dan ook niet alleen als leverancier van software maar ook als veranderpartner. Onze samenwerking met Unit4 bundelt vele sterke punten van de accountancysoftware van Unit4 en Dapas, al met al een goede reden voor een gesprek over standaardisatie en het ‘lean’ maken van bedrijfsprocessen met de adviseurs van Unit4.’

Strategisch partner

‘In onze permanente zoektocht naar strategische partners kwam Dapas direct voorbij’, aldus Joris van Leeuwen. ‘Dapas is een van de belangrijkste spelers op de Nederlandse markt voor procesoptimalisatie, compliance en inzicht. Onze samenwerking verhoogt de effectiviteit en transparantie van het proces binnen accountantskantoren. Deze samenwerking levert heel duidelijk extra waarde voor accountantskantoren en wij zijn er trots op dat we de samenwerking kunnen aankondigen en formaliseren.

Met de integratie van DPM – Dapas Process Manager – en de accountancysoftware van Unit4 profiteren accountants van vele voordelen en verkrijgen snel en grondig inzicht in de voortang van hun (werk)processen, aldus van Leeuwen. ‘Door dit partnership zijn we weer een stap verder in het uitbouwen van ons Partner Ecosysteem. Wij zullen blijven zoeken naar partners die onze software verrijken en naar partners die onze software willen adviseren en implementeren aan zowel bestaande als nieuwe Unit4-klanten.’

Op foto van links naar rechts: Barre Dijkstra (CTO Dapas Software), Michel Jongboer (Head of Strategy and Portfolio, Unit4), Jacco Oudhof (CEO Dapas Software) en Joris van Leeuwen (General Manager, Unit4)