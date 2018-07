Beloning zelfstandige maakt inhaalslag

De beloning van zelfstandigen stijgt sneller dan die van werknemers. Dat concludeert het ING Economisch Bureau uit eigen onderzoek. De beloning per uur is voor een zelfstandige de afgelopen vijf jaar met 15% toegenomen. Bij werknemers is die toename iets meer dan 5%.

De krapte op de arbeidsmarkt is de grootste aanjager van de hogere verdiensten, aldus ING. Wel blijkt dat zelfstandigen een grotere tik hebben gekregen door de economische crisis, die in 2008 inzette. Vergeleken met dat jaar is het verschil in beloningsgroei namelijk een stuk kleiner: zelfstandigen verdienen per uur nu gemiddeld 19% meer dan tien jaar geleden, terwijl de groei voor werknemers gemiddeld 16% bedraagt. “In dezelfde periode stegen de consumentenprijzen in totaal met ruim 14%, zodat beide groepen er gemiddeld ook echt op vooruit zijn gegaan en dus nu beter af zijn dan vóór de crisis.”

De stijging van het uurtarief betekent een inhaalslag, want werknemers verdienen gemiddeld nog altijd 35% per per uur dan een zelfstandige. Dat verschil was tien jaar geleden 38%.

Groter deel van de koek

Volgens ING zit er voor ZZP’ers nog meer in het vat: “De tarieven van zelfstandigen kunnen snel verder oplopen, nu de Nederlandse economie nog goed op stoom is. Zelfstandigen kunnen rap inspelen op de extra vraag. Voor werknemers geldt daarentegen dat zij veelal moeten wachten op nieuwe cao-afspraken voor substantiële beloningsstijgingen. Sinds het begin van 2018 laten nieuw cao’s wel een versnelling van de loongroei zien, na lange tijd van stagnatie. Het duurt nog even voordat dit goed voor de gehele groep werknemers voelbaar is.”

Bovendien denkt ING dat door de krappe arbeidsmarkt en de opgaande conjunctuur werkgevers hun kosten sneller zien stijgen: “Zelfstandigen schroeven hun tarieven namelijk sneller omhoog dan werknemers hun beloning zien stijgen. Als de arbeidsmarkt nog krapper wordt, dan zullen zelfstandigen snel een groter deel van de koek opeisen.”