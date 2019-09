Ondernemers vrezen no-deal Brexit

Bijna de helft van de ondernemers (47 procent) is bang voor een no-deal Brexit per 31 oktober. Dat blijkt uit een onderzoek van BNR Nieuwsradio, MKB-Nederland en VNO-NCW onder 309 ondernemers die zaken doen met het VK. Een iets kleinere groep verwacht (opnieuw) uitstel (37 procent). 82 procent is bezorgd over de voorbereiding aan de Britse kant.

Meerderheid vindt zich voorbereid

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 60 procent van de onderzochte bedrijven zich volledig tot grotendeels voorbereid voelt. Opvallend is dat 35 procent aangeeft nog helemaal geen maatregelen te hebben genomen. Met name ‘gedoe aan de grens’ is de grote vrees van veel ondernemers (62 procent). Meer dan een derde vreest dreigende importtarieven en 30 procent vreest verlies van omzet.

Britten niet voorbereid?

De overgrote meerderheid van de ondernemers geeft aan eigenlijk helemaal geen Brexit te willen (66 procent). Verder is 82 procent bezorgd over de voorbereiding aan Britse zijde. Deze ondernemers denken dat de Britten nog nauwelijks voorbereid zijn. Slechts 18 procent van de Nederlandse ondernemers denkt dat de Britten er ‘klaar voor zijn’. Ruim 60 procent van de ondernemers ervaart veel hulp van allerlei instanties, zoals brancheorganisaties, maar 36 procent vindt dat er meer hulp nodig is.

Brexit-moe

Veel ondernemers geven verder aan Brexit-moe te zijn. Zo geven zij gemiddeld een 7,8 op de vraag hoe moe zij zijn van de Brexit-perikelen op een schaal van 1 tot 10. De kans op een no-deal met Boris Johnson aan het roer schatten ze op een 7,1.

Sowieso grens na Brexit

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen ondernemers op te blijven uitgaan van een no-deal en hun maatregelen daarop af te stemmen. ‘Hoe het ook loopt, er komt straks een grens met alle formaliteiten van dien en je daarop voorbereiden is dus hoe dan ook no-regret. Het blijven dagkoersen of het een no-deal of uitstel of iets anders wordt’, aldus de ondernemersorganisaties.

Bron: MKB Nederland