Deadline aanvraag Brexitregeling voor ondernemers opgeschoven

De deadline voor de regeling Brexit Adjustment Reserve (BAR) nog te maken kosten is verschoven naar 13 januari 2023 17:00 uur, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het loket voor de tegemoetkoming van kosten die bedrijven nog gaan maken om zich aan te passen aan de Brexit zou eigenlijk sluiten op 13 december om 17 uur. Ondernemers hebben nu dus een maand extra de tijd om hun aanvraag voor te bereiden en in te dienen.

Diverse subsidies voor aanpassingen door de Brexit

De regeling BAR nog te maken kosten bestaat uit verschillende modules. Moet de ICT-infrastructuur aangepast worden? Wil je een voorlichtingscampagne op laten zetten? Of de werknemers laten opleiden? Vraag dan de regeling aan. Er is ook een module als een ondernemer externe consultants inschakelt voor advies over douaneregelgeving.

Voorwaarden BAR

Wil je weten of je voor tegemoetkoming in aanmerking komt en voor welke module? Dan kun je gebruikmaken van de Regelhulp. Dit is een tool die een indicatie geeft van de tegemoetkoming. Heb je nog twijfels bij of vragen over een aanvraag voor BAR Nog te maken kosten? Neem vooral contact met de RVO op.

