NBA onderzoekt rol accountants rondom CO2-activiteiten

De NBA doet nieuw onderzoek naar de rol van accountants rondom CO2-activiteiten. In navolging op eerder onderzoek uit 2018 onder accountants in business, is NBA samen met de Rijksuniversiteit Groningen gestart met een nieuwe ‘CO2-enquête’

In het tweede kwartaal van dit jaar steeg de CO2-uitstoot met 2,9% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De oorzaak lag voornamelijk bij het hogere gasverbruik voor verwarming, omdat het in de maanden april, mei en juni kouder was dan een jaar eerder. Als de cijfers worden gecorrigeerd voor het effect van het koudere weer, dan ging de uitstoot juist met 1,3% omlaag.

Meestal draagt de groei van de economie ook bij aan een hogere uitstoot en daarmee aan de klimaatverandering. In de genoemde periode groeide de economie met 1,8%. Dat exclusief het effect van het weer toch sprake was van een daling, kwam doordat energiebedrijven 3,8% minder koolstofdioxide uitstootten, door minder gebruik van steenkool, aldus het CBS.

Alle accountants

Het nieuwe onderzoek is gericht op alle externe accountants. Aan hen wordt gevraagd naar CO2- en klimaatgerelateerde activiteiten binnen de eigen kantoororganisatie en bij cliënten. Ook worden accountants bevraagd over hun opvattingen ten aanzien van de rol van de accountant in dit vraagstuk.

