Eumedion: steeds meer moeilijkheden voor beursondernemingen om accountant te vinden

Het ziet er niet naar uit dat AND International Publishers en Alumexx dit jaar nog een accountant weten te vinden die hun jaarrekening over boekjaar 2019 wil controleren, constateert koepel van institutionele beleggers Eumedion. De producent van digitale kaarten en de leverancier van aluminiumladders en -steigers maakten deze maand beiden bekend moeite te hebben met het vinden van een nieuwe accountant, nadat hun accountants Grant Thornton en Accon avm de OOB-vergunning inleverden.

Geen offertes

Niet één van de zes accountantskantoren met een OOB-vergunning heeft vervolgens een offerte uitgebracht op de controleopdracht van de ondernemingen. Volgens Alumexx beroepen de kantoren zich vooral op de arbeidskrapte in de markt en de inhoudelijke complexiteit. AND International Publishers en Alumexx zijn in gesprek met de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en Euronext Amsterdam over een oplossing.

Veel meer bedrijven zonder accountant

AND International Publishers en Alumexx zijn niet de enige Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen die nog geen accountant voor de controle van de 2019-jaarrekening hebben gevonden. Twaalf andere ondernemingen kampen met ditzelfde probleem: Esperite, Hydratec, RoodMicrotec, Oranjewoud, Value8, MKB Nedsense, IEX Group, Novisource, Lavide Holding, NSE, Plaza Centers en Mopoli.

DGB Group ontsnapte de dans. De agritechspecialist meldde op 10 september EY bereid te hebben gevonden om vanaf boekjaar 2019 de controle van de jaarrekening te doen. Geen enkel ander accountantskantoor toonde belangstelling om de controlewerkzaamheden uit te voeren.