‘Factureren nog steeds vooral in PDF’

Ruim 120 softwarebedrijven hebben de factuursoftware inmiddels klaargemaakt voor elektronisch factureren op basis van UBL, meldt GBNED op basis van onderzoek. ‘Desondanks blijft factureren in PDF de overhand houden.’

GBNED heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het rapport ‘Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2019’. Daaruit komt als een van de struikelblokken op weg naar UBL-facturen naar voren dat de afzender van facturen de wijze van factureren (formaat en verzendwijze) per afnemer vaak handmatig moet instellen. ‘Dat laatste blijkt een van de belangrijke drempels waarom elektronisch factureren zo langzaam van de grond komt. En dat terwijl volgens de huidige stand van de techniek dat instellen voor een belangrijk deel automatisch kan.’

Aansluiten op PEPPOL

Volgens GBNED is de eerste stap dat leveranciers van elektronische factuursoftware, waaronder ook boekhoud- en ERP-systemen, zorgen dat hun gebruikers aangesloten worden op het digitale facturatienetwerk PEPPOL. ‘Als vervolgens de ontvanger van een factuur is aangesloten op PEPPOL (hetgeen goede factuursoftware automatisch controleert) kan de factuursoftware de factuur geheel automatisch verzenden via PEPPOL. Dus zonder dat een gebruiker dat verder handmatig hoeft in te stellen.’

Kan dat niet, dan is stap twee dat de factuursoftware automatisch controleert of er een factuur-emailadres is opgegeven bij de ontvanger van de factuur. ‘In de meeste gevallen is dat al aanwezig bij de crediteurengegevens vanwege het versturen van digitale facturen in PDF. De elektronische factuur kan nu, desgewenst samen met de PDF-factuur, automatisch als bijlage per email verzonden worden.’

Specificatie van oplossingen

Het rapport ‘Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2019’ kan gratis online worden opgevraagd in PDF-formaat. Het rapport bevat een specificatie van oplossingen van tientallen leveranciers. ‘Met als bijlage het Scan, herken en eFactureren-landschap dat in één oogopslag visueel inzicht in de mogelijkheden en betrokken partijen bij het uitwisselen van facturen tussen afzender en ontvanger.’