Nieuw rapport GBNED: fiscale aangifte- en jaarrekeningsoftware steeds vaker gecombineerd

GBNED heeft de nieuwe uitgave ‘Software voor externe verslaggeving en audit’ uitgebracht. Het onderzoeksbureau signaleert verschillende trends, bijvoorbeeld de toenemende integratie van fiscale aangifte- en jaarrekeningsoftware. Opvallend is verder dat voor duurzaamheidsregistratie- en rapportage op dit moment veelal aparte softwaresystemen op de markt aangeboden worden.

Integratie fiscale aangifte- en jaarrekeningsoftware

“Van origine is er aparte software voor het samenstellen van de jaarrekening en fiscale IB- en VPB-aangifte”, constateert GBNED. “Gericht op de jaarrekening voor kleine ondernemingen zien we steeds vaker dat een jaarrekening ook samengesteld en gedeponeerd kan worden vanuit fiscale aangiftesoftware. Ook zijn er leveranciers die zowel jaarrekening- als fiscale aangiftesoftware leveren en hebben gezorgd voor de nodige integraties, mede ter voorkoming van het dubbel vastleggen van gegevens.”

Duurzaamheidsregistratie- en rapportage

Opvallend is verder dat voor duurzaamheidsregistratie- en rapportage op dit moment veelal aparte softwaresystemen op de markt aangeboden worden, concludeert GBNED. “En dan met name gericht op grote(re) organisaties. Gericht op het MKB maakt duurzaamheidsregistratie- en rapportage volgens ons nauwelijks tot geen deel uit van bestaande software voor externe verslaggeving en audit werkzaamheden. De vraag is of dit laatste binnenkort gaat veranderen en in hoeverre branche organisaties in hun werkprogramma’s al rekening houden met duurzaamheid waar auditsoftware op aan kan sluiten?”

Opzet rapport

Het rapport is een vervanging van drie afzonderlijke rapporten over externe verslaggeving en auditsoftware voor de accountancy, maar is ook gericht op de CFO die zelf externe rapportages samenstelt. Met betrekking tot samenstel- en controlewerkzaamheden kent de gids een nieuw procesmodel waarin digitaal dossierbeheer, workflow en werkprogramma’s samen tot uitdrukking komen. Het rapport geeft inzicht in standaardsoftware voor externe rapportages en auditfuncties. Bij externe rapportages gaat het om de jaarrekening, aangifte IB en VPB, kredietrapportage, Country by Country reporting en duurzaamheidsrapportage. Al dan niet aangevuld met functionaliteit voor interne rapportages. En er wordt uitgebreid aandacht besteed aan software voor audit werkzaamheden in het rapport, waarbij ingegaan wordt op werkprogramma’s, digitaal dossierbeheer en data-analyse voor samenstellen en controle.



Het complete rapport “Software voor externe verslaggeving en audit” (pdf) is hier gratis op te vragen.