Nieuwe uitgave rapport Practice management software voor de accountancy

Onderzoeksbureau GBNED heeft een nieuwe uitgave gepresenteerd van het rapport Practice management software voor de accountancy. Daarin is nu ook aandacht besteed aan digitaal ondertekenen.

De uitgave biedt inzicht in een scala aan tools voor een efficiënte kantoorondersteuning. “Volgens ons geen overbodige luxe in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt binnen de accountancy”, licht GBNED toe bij de publicatie.

Functies

In de nieuwe uitgave van het rapport is nu ook aandacht besteed aan digitaal ondertekenen. Daarmee biedt het rapport inzicht in softwaresystemen die één of meer van de volgende functies ondersteunen: relatiebeheer, adresbeheer, compliance en cliëntacceptatie, digitaal dossierbeheer, document management, urenregistratie, factureren, procesbeheer (workflow management), planning & control, correspondentie, portaal, digitaal ondertekenen en managementrapportage.

Het complete rapport bevat inzicht in toepassingen van zo’n 25 aanbieders en is hier gratis op te vragen.