PERSONALIA: Twee nieuwe partners bij BDO

BDO heeft de M&A-praktijk versterkt met twee nieuwe partners: Bart Paalman en Maarten Kuil. Ze zijn allebei afkomstig van Seasons Capital Partners en zijn gespecialiseerd in de technologie- , media- en telecombranche (TMT).

Bart Paalman (links) gaat BDO’s M&A-praktijk in de regio Amsterdam uitbouwen vanuit een nieuwe regiovestiging in Amstelveen. Maarten Kuil gaat zich vanuit Utrecht naast corporate finance gaan richten op M&A-strategy en ‘Post deal services’. ‘Maarten zal daarbij niet alleen samenwerken met het bestaande M&A-team maar ook met de brede Advisory-praktijk binnen BDO.’ Zowel Paalman als Kuil is afkomstig van Seasons Capital Partners, gespecialiseerd in corporate finance-advies in de TMT-sector.

Samen ruim 40 jaar ervaring

Paalman is inmiddels 20 jaar actief in het corporate finance-domein en begon in 1999 bij Deloitte, waar hij in binnen- en buitenland actief was. In 2014 richtte hij samen met (onder anderen) Kuil Seasons Capital Partners op. Kuil heeft ruim 20 jaar ervaring in het adviesvak. Hij is actief geweest als investment manager en is bij Sanoma verantwoordelijk geweest voor Strategie en M&A. Bij Deloitte was hij mede verantwoordelijk voor de uitbouw van de TMT-praktijk en hij is initiator geweest van een geïntegreerde M&A aanpak.

Gat opgevuld

Luc Augustijn, head of M&A bij BDO: ‘Na het opzetten van regiovestigingen in Eindhoven en Rotterdam gaan we nu ook in de regio Amsterdam een team opbouwen met Bart. Vanuit Utrecht krijgen we met Maarten de kans om onze dienstverlening te verbreden. We bieden met onze units corporate finance, waardering, debt advisory en transaction services een breed palet van diensten aan. In onze dagelijkse advisering liepen we regelmatig aan tegen het feit dat we expertise rond M&A Strategy en Post Deal Services misten. Dat gat kunnen we nu opvullen, waardoor we onze propositie naar de markt kunnen verbreden.’