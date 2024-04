Personalia | Wissel in voorzitterschap Kreston Netherlands

De voorzitterstermijn van Gooitzen Boonstra (Bentacera) bij het kantorennetwerk Kreston Netherlands zit erop. Boonstra heeft het stokje als voorzitter overgedragen aan zijn kantoorgenoot Ronald de Jong.

Kreston meldt over de bestuurlijke wisseling van de wacht: “Kreston Netherlands heeft, onder leiding van voorzitter Gooitzen Boonstra, de afgelopen jaren vele betekenisvolle stappen gezet om MKB-bedrijven de ondersteuning te geven die zij willen dan wel nodig hebben. Wij danken Gooitzen voor zijn inzet en wensen Ronald alle succes toe in zijn nieuwe rol en kijken uit naar de samenwerking. In de wetenschap dat wij samen de financiële dienstverlening van Kreston Netherlands naar een nóg hoger niveau kunnen tillen.”

Het Kreston-netwerk bestaat in Nederland uit A•D accountants adviseurs, Bentacera, Grip, Kreston Van Herwijnen, Lentink, Lentink De Jonge, Van Velzen en Qwintess. Onlangs werd duidelijk dat ook het Brabantse De Beer Accountants & Belastingadviseurs zich daarbij voegt.

