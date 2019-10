GBNED: eerste tien boekhoudpakketten RGS Ready

Reeleezee is de tiende leverancier op rij wiens boekhoudsoftware RGS Ready is bevonden. Dat meldt onderzoeksbureau GBNED, dat initiatiefnemer is van normenkader RGS Ready. Daarmee wordt beoogd om inzicht te geven in de mate waarin RGS ondersteund wordt door boekhoudsoftware. RGS Ready bestaat voor boekhoudsoftware uit een meetlat van 8 functies/eigenschappen die bepalen in hoeverre RGS wordt ondersteund door deze software.

De tien boekhoudpakketten

Minox is de eerste leverancier waarvan haar gelijknamige boekhoudpakket RGS Ready is bevonden, gevolgd door boekhoudsoftware van 7×24, Aareon, Cegeka-dsa, Ctac, Exact Software, Reeleezee, SnelStart, XSO en Yuki. Op www.rgsready.nl is per leverancier een uitgebreid verslag aanwezig van de RGS Ready beoordeling met daarin ook vermeld of sprake is van RGS Ready voor de accountancy of alleen voor ondernemers. ‘Opvallend hierbij is de boekhoudsoftware van Aareon, Cegeka-dsa en Ctac, die specifiek gebruikt wordt door woningcorporaties. Een branche die op dit moment voorop loopt als het gaat om de implementatie van RGS’, meldt GBNED. Andere leveranciers hebben volgens het onderzoeksbureau ook al aangegeven in aanmerking te willen komen voor de RGS Ready toets.