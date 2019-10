Verzuim stabiliseert voor het eerst sinds jaren

Het gemiddelde verzuim in Nederland stabiliseert in de tweede helft van 2019 en komt uit op 4,2%, meldt arbodienstverlener Arboned. Vanaf 2016 steeg dit percentage van 3,5% naar 3,7% in 2017 tot 4,2% in 2018. Hoewel er dit jaar geen sprake meer lijkt te zijn van een stijging is het percentage nog steeds hoog, met name in de niet-commerciële dienstverlening.

Binnen het MKB (tot 200 werknemers) is het gemiddelde verzuim in de eerste helft van 2019 nog steeds het laagst: 3,8%. Bij grote bedrijven (>200 medewerkers) ligt dit percentage op 4,9%. Van het langdurende verzuim (>42 dagen) wordt het grootste deel veroorzaakt door psychische klachten: 35%. 25% van het langdurend verzuim is stressgerelateerd. Dit baseert ArboNed op een analyse van haar data tot juli 2019.

Grote impact langdurend verzuim

In de meeste gevallen duurt het verzuim in Nederland korter dan 42 dagen. In 11% van alle verzuimmeldingen duurt het verzuim langer dan 6 weken. Hoewel dit percentage laag lijkt, zijn deze verzuimgevallen echter verantwoordelijk voor maar liefst 76% van het totaal aantal verzuimdagen in Nederland.