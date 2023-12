Internationalisering zorgt voor nieuwe directiestructuur bij Acture 

Per 1 januari 2024 vindt er een verschuiving plaats binnen de directie van Acture Group. Maudie Derks wordt CEO Acture Group en acting CEO Acture Germany. Annabelle Hagoort neemt hierdoor de rol van CEO Acture Nederland over. Ruud van Gerwen wordt CCO Acture Nederland en houdt zich daarnaast bezig met de internationale ontwikkeling van Acture. Sinds december is Peter Nijman aangesteld als CFO Acture Group en Acture Nederland.

Acture is al 15 jaar actief in de private uitvoering van sociale zekerheid voor Nederlandse werkgevers. Met 120.000 verzuimmeldingen per jaar voor 6.200 werkgevers is Acture verantwoordelijk voor de uitvoering van 25 miljard euro loonsom, zo’n 10% van de totale loonsom van Nederland. Onder Acture hangen gecertificeerde arbodiensten als keesz, ArdoSZ en VerzuimWeg. Ascot Advies geeft advies over sociale zekerheid.

Duitsland

Recent heeft Acture twee acquisities in Duitsland gedaan. Met deze overnames en de lancering van Total Welfare Management, verlegt Acture haar focus van enkel verzuimbegeleiding naar het bijdragen aan een gezond werkend Nederland én daarbuiten. In Duitsland is Acture actief met de ondernemingen Evermood en move UP. Evermood, een platform dat mentale gezondheid op de werkplek preventief aanpakt is in 2022 uitverkozen als Duitse HR start-up van het jaar. Move UP is een specialist op het gebied van fysieke fitheid.

Maudie Derks, CEO Acture Group: ‘In Nederland is Acture een sterk merk op het gebied van verzuimbegeleiding. Als we het ziekteverzuim kunnen terugdringen en het arbeidspotentieel optimaal benutten, dan zijn we in staat de huidige krapte op de arbeidsmarkt voor een groot deel op te lossen. Door onze focus nu ook te leggen op het voorkomen van verzuim en daarmee uitval te besparen, zetten wij ons in voor een gezond werkende samenleving. En niet alleen in Nederland, maar dus ook over de grens.’