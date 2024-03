Verzuim door werkstress weer toegenomen

Vorig jaar is het aantal mensen dat zich langdurig ziek meldde om stressklachten met 11 procent gestegen. Dat melden arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare. Inmiddels is overspannenheid of burn-out goed voor bijna een kwart van al het verzuim.

Een werknemer die ziek thuiszit, is voor een werkgever een kostenpost van gemiddeld 315 euro per dag. Stressgerelateerde klachten zorgen ervoor dat een medewerker gemiddeld 240 dagen al dan niet gedeeltelijk is uitgeschakeld. Een burn-out is goed voor 300 dagen verzuim, oftewel 94.500 euro. ‘Dat heeft impact op de medewerker persoonlijk, maar ook op het bedrijf’, stellen ArboNed en HumanCapitalCare bij het onderzoek.

Vrouwen vaker geveld

Vooral mensen tussen de 25 en 45 jaar hebben last van stressklachten. Ook zijn het vaker vrouwen dan mannen. De gezondheidszorg, het onderwijs en het openbaar bestuur hebben de meeste last van stressgerelateerd verzuim. In de bouw speelt het probleem het minst. Bij bedrijven met meer dan 250 medewerkers ligt het verzuim door stress een vijfde hoger dan bij kleinere ondernemingen.

Tijdig signaleren en het gesprek aangaan kan helpen, tipt Arboned, net als medewerkers de ruimte geven geeft om tijd vrij te nemen als dat nodig is.

(ANP)