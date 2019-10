AFM ontvangt 2.752 signalen over mogelijke misstanden in eerste helft van 2019

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontving in de eerste zes maanden van 2019 2.752 signalen van mogelijke misstanden in de financiële sector. Ook beantwoordde zij ruim 10.000 vragen over toezicht en wet- en regelgeving. In de Signalenmonitor – die de AFM vanaf nu halfjaarlijks publiceert – legt de toezichthouder uit wat ze zoal tegenkomt en wat met meldingen wordt gedaan.

Geheimhoudingsplicht

De informatie die de AFM ontvangt van consumenten en ondernemingen valt onder de geheimhoudingsplicht, net als de eventuele acties die daarop volgen. Wel kan de AFM een beeld geven van de omvang en aard van de meldingen die binnenkomen en hoe zij vervolgens te werk gaat. In de signalenmonitor staan daarvan praktijkvoorbeelden en wordt verder uitgelegd hoe de AFM in het algemeen tot maatregelen komt.

Signalen niet op individuele basis opgelost

De AFM beoordeelt alle binnenkomende signalen en kan naar aanleiding daarvan besluiten om nader onderzoek te doen. Het doel is om financiële dienstverleners op hun werkwijze aan te spreken en tot verbetering aan te zetten. Signalen worden door de AFM nooit op individuele basis opgelost, daarvoor kunnen melders terecht bij andere instanties, zoals het Kifid en brancheorganisaties.

Bekijk de AFM Signalenmonitor.