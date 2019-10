DGA-pensioenregels voor Nederbelgen duidelijker

Het Belgische ministerie van Financiën heeft uitleg gegeven over de fiscale regels voor het afkopen, omzetten of premievrij maken van het pensioen in eigen beheer voor DGA’s die in België wonen, maar bij een Nederlandse BV pensioen hebben opgebouwd.

Voor deze situaties geldt het Belastingverdrag Nederland-België, maar ook de regels in België. Koopt een DGA zijn pensioen in eigen beheer af tijdens de opbouwfase, dan mag hij een korting (19,5% in 2019) toepassen op de balanswaarde van het boekjaar 2015. België verleent een vrijstelling, voor zover de afkoop in Nederland daadwerkelijk is belast. Een in België wonende DGA moet daarom over het in Nederland vrijgestelde deel in België wel belasting betalen.

Pensioen al ingegaan

Is het pensioen in eigen beheer van de DGA al ingegaan, dan is afkoop in Nederland belast bij een afkoopwaarde vanaf € 25.000. In België geldt vrijstelling voor zover de afkoop in Nederland effectief is belast. Bij een afkoopwaarde van minder dan € 25.000 heeft België heffingsrecht en moet Nederland een volledige vrijstelling verlenen.

Omzetting

Wordt het pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting, dan zijn er geen verdragsrechtelijke gevolgen. Bij omzetting in een lijfrente waarbij Nederland heffingsrecht heeft, verleent België geen vrijstelling omdat de uitkering in Nederland niet effectief is belast. De uitkeringen uit het lijfrenteproduct zijn in België belastbaar tot € 25.000. Op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en België mag Nederland dan belasting heffen en België zal een vrijstelling verlenen.

Krijgt de DGA uitkeringen uit de niet-omgezette oudedagsverplichting, dan zijn die in België belast. Is het pensioen in eigen beheer premievrij gemaakt ofwel bevroren, dan heeft dat geen verdragsrechtelijke gevolgen. Bij uitkering is het pensioen dan in België belast.

Bron: Taxence