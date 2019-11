Pensioenfondsen vaak de mist in met DNB-rapportage

DNB gaat actie ondernemen om de rapportage van pensioenfondsen over hun financiële situatie te verbeteren. Die bevat nog geregeld fouten; vorig jaar ging het 165 keer mis. De toezichthouder spreekt zelf niet van fouten, maar van ‘bevindingen’.

Sinds 2015 publiceert DNB twee tabellen met gegevens van individuele pensioenfondsen. Daarmee wil de toezichthouder de transparantie verbeteren. Een tabel bevat de premiedekkingsgraad, het bedrag aan werkgevers- en werknemerspremies en kosten. In de tweede (driemaandeljkse) tabel staan de beleidsdekkingsgraad, rendementen op de beleggingen en het percentage renteafdekking.

Nieuwe tool en methodiek

Pensioen Pro kreeg van pensioenfondsen te horen dat verschillende cijfers in de tabellen niet klopten. Zo blijkt de renteafdekking regelmatig verkeerd gerapporteerd te worden. In de jaarrapportage – die door een accountant moet worden gecertificeerd, voegt PensioenPro toe – zitten ook geregeld fouten. In 2017 moesten 64 pensioenfondsen een nieuwe rapportage aanleveren en vorig jaar liep dat op tot 165. Dat komt volgens de toezichthouder door een nieuwe rapportagetool en een nieuwe rapportagemethodiek. Als een rapportage vanaf een bepaald moment anders wordt ingevuld, is dat volgens DNB een bevinding en geen fout.

Splitsing premies

Maar er zijn gevallen waarin het eerder op een fout lijkt: de pensioenfondsen van Vopak en Honeywell hebben de pensioenpremies over 2018 niet gesplitst in een werkgevers- en werknemersdeel. Pensioenfonds Vervoer deed het wel goed, maar boekte alle premies voorheen als werkgeverspremie. Volgens DNB gaat het dan om een ‘bevinding’. De toezichthouder past geen inhoudelijke controle toe op de aangeleverde gegevens. De software reageert pas als er een inconsistentie in de data wordt gevonden. In dat geval vraagt DNB om een herrapportage.

In de jaarlijkse brief over de rapportages wordt nu een extra tekst opgenomen over de twee tabellen en het belang ervan. Bovendien worden de tabellen extra toegelicht, met een waarschuwing voor ‘statistische breuken’. De publicatie zal jaarlijks worden geëvalueerd met de pensioenfondsensector en het ministerie van SZW.

Bron: PensioenPro