Veel werkgevers denken dat loonkloof niet voorkomt in eigen organisatie

Vrouwen in Nederland verdienen gemiddeld nog steeds 15% minder dan mannen. Nieuw onderzoek toont aan dat driekwart van de werkgevers denkt dat de loonkloof niet voorkomt binnen hun organisatie. Vaak blijkt dit wel het geval en stappen ze (onbewust) in verschillende valkuilen die de loonkloof veroorzaken en in stand houden.

Zo blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd door Ipsos, dat meer dan de helft van de werkgevers (53%) bij het inschalen van een nieuwe medewerker naar het laatstverdiende salaris kijkt. Dat ligt bij mannen gemiddeld al hoger dan bij vrouwen. Daarnaast geeft 54% van de werkgevers aan vrouwen niet actief te stimuleren om door te stromen naar hogere posities. WOMEN Inc. wil dat werkgevers zich bewust worden van het feit dat de loonkloof waarschijnlijk ook bij hen voorkomt. Daarom lanceert WOMEN Inc. de campagne ‘15 procent minder’ en de ‘Gelijk Loon Check’

Suzan Steeman, expert arbeidsmarkt bij WOMEN Inc., begrijpt dat werkgevers denken dat er geen loonkloof in hun organisatie is: “In tegenstelling tot wat veel mensen aannemen, is het hebben van een functiehuis of hanteren van een CAO niet voldoende om loonverschillen te voorkomen. Dit komt omdat werkgevers zich vaak onbewust zijn van de oorzaken van de loonkloof. Daarom sporen we werkgevers aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en de Gelijk Loon Check te doen, zodat werkgevers gemakkelijk kunnen meten of er sprake is van een loonkloof in hun organisatie.”

Bron: Ipsos