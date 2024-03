Vrijdag Vrouwendag: loonkloof blijft

In 8 van de 10 meest voorkomende functies verdienen mannen nog altijd meer dan vrouwen. Maar in een enkel beroep zetten vrouwen de mannen op achterstand. Dat blijkt uit onderzoek van MKB Servicedesk en Van Spaendonck Groep op basis van 1,4 miljoen geanonimiseerde loonstroken uit Loket.nl.

De loonverschillen variëren van 3,7% voor administratief medewerkers tot bijvoorbeeld 14,3% voor magazijnmedewerkers. Bij de apothekersassistenten is er geen significant verschil in beloning. Vrouwelijke pedagogisch medewerkers verdienen juist weer 6,2% meer dan hun mannelijke collega’s. In het onderzoek is er gecorrigeerd voor leeftijd, contracturen en werkervaring. Het verschil in beloning is hier dus niet door te verklaren.

Veranderingen sinds 2022

In 2022 en 2023 was de gemiddelde loonkloof voor dezelfde 10 functies ongeveer 6%. Ook toont de data dat de gemiddelde loonstijgingen voor mannen en vrouwen in het afgelopen jaar nagenoeg gelijk waren. Maar er zijn grote verschillen per functie. Zo verdienden mannelijke verkoopmedewerkers in 2022 nog gemiddeld 9,5% meer dan hun vrouwelijke verkoopmedewerkers. Dit verschil nam in 2023 af naar 7,2%.

Wisselt sterk per functie

Binnen de top 10 functies valt ook op dat het aandeel mannen en vrouwen flink verdeeld is. ‘Per functie wisselt de loonkloof sterk. Daarnaast zijn mannen en vrouwen vaak allesbehalve evenredig over functies verdeeld. En bepaalde functies krijgen beter betaald dan anderen’, aldus Jade Karthaus, hoofdredacteur bij MKB Servicedesk. ‘Dit bevestigt hoe belangrijk het is om de loonkloof ook per functie te onderzoeken, in plaats van alleen te spreken over gemiddelden voor alle mannen en vrouwen in Nederland. Je maakt zo een stuk concreter hoe de loonkloof er écht uitziet. En met dat inzicht kan er hopelijk ook beter actie worden ondernomen.’

Is er nog een verband tussen de man-vrouwbalans in een functie en de grootte van de loonkloof? Hiervoor zijn alle functies onder de loep genomen. ‘We zien dat het gemiddelde salaris bij beroepen waar overwegend mannen werken, hoger ligt dan bij zogenaamde vrouwenberoepen. Dit is natuurlijk net zo goed onderdeel van de loonkloof’, aldus Karthaus.

Opvallend is daarnaast dat vrouwen in de top 10 ‘vrouwenberoepen’ gemiddeld 8% meer verdienen dan de weinige mannen die dit beroep uitoefenen. Denk daarbij aan beroepen als secretaresse en tandartsassistent. Andersom geldt hetzelfde. In de top 10 beroepen waarin overwegend mannen werken, zoals monteur en uitvoerder, verdienen mannen gemiddeld zelfs 16% meer.

Loonkloof en leeftijd

Bij jongeren tot 27 jaar is de loonkloof nog 3,4%, maar deze loopt op tot wel 24,7% in de leeftijdscategorie 54-59 jaar. ‘In ons onderzoek van vorig jaar trok ik een verband tussen de loonkloof en de komst van een eerste kind. Waar ik toen nog hoopte dat de uitbreiding van het ouderschapsverlof de kloof zou verkleinen, zie ik dat nu toch minder snel gebeuren’, vertelt Karthaus.

Uit aanvullend onderzoek van Intelligence Group onder werkenden in loondienst blijkt dat mannen vaker benaderd worden voor een nieuwe baan, dan vrouwen. ‘Als je vaker wordt benaderd, heb je meer om uit te kiezen en weet je beter wat je waard bent. Ik kan me voorstellen dat mannen hierdoor meer durven te vragen tijdens onderhandelingen.’

Dat wordt gestaafd door hetzelfde onderzoek. 14,9% van de vrouwen blijkt niet te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, tegenover 11% van de mannen. En mannen onderhandelen vaker over financiële aspecten naast salaris, zoals een bonus en een periodieke salarisverhoging.

Meer onderzoeksresultaten zijn beschikbaar. Bekijk het onderzoeksartikel op MKB Servicedesk.