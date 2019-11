Tijdelijke stop loonbeslag en dwangverrekening bij toeslagen

De Belastingdienst stopt tijdelijk het loonbeslag en de dwangverrekening bij kinderopvangtoeslagen in twee specifieke situaties. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft met de Tweede Kamer gesproken over de opzet/grove schuld-kwalificatie in het kader van een persoonlijke betalingsregeling en over de dwanginvordering in de CAF-zaken (controleren en het stoppen van de kinderopvangtoeslag). Hij heeft daarbij enkele toezeggingen gedaan.

Pauzeknop

De staatssecretaris heeft toegezegd de ‘pauzeknop’ te hanteren.

De bewindsman zal voor alle toeslagen voorlopig geen nieuwe dwanginvorderingsmaatregelen nemen in gevallen waarin een persoonlijke betalingsregeling wegens opzet/grove schuld is afgewezen.

Het gaat om dwanginvorderingsmaatregelen als: een loonbeslag, verrekening en verkoop van een in beslag genomen auto. Lopende dwanginvorderingsmaatregelen worden opgeschort.

Bij alle nieuwe verzoeken om een persoonlijke betalingsregeling voor een toeslagschuld wordt voorlopig geen onderzoek gedaan naar opzet/grove schuld, tenzij in het voortraject (de toekenningsfase) een inmiddels onherroepelijk geworden vergrijpboete is opgelegd of strafrechtelijke vervolging is ingesteld. Dit geldt ook voor verzoeken die nog niet onherroepelijk vaststaan, omdat er bijvoorbeeld nog een bezwaar- of beroepsprocedure loopt.

De toezegging geldt in beide situaties in ieder geval totdat het eindrapport van de commissie-Donner en het rapport van de ADR zijn gepubliceerd. Na die publicatie zal de staatssecretaris bezien op welke wijze omgegaan wordt met de oude gevallen.

Ook de al lopende dwanginvorderingsmaatregelen in de overige CAF-zaken, in lijn met CAF 11, zijn tijdelijk opgeschort. Dat geldt ongeacht of er sprake is van opzet/grove schuld.

Er komt nu een volledige pauze van de dwanginvordering, dus inclusief lopende verrekeningen en loonbeslagen in alle CAF-overige zaken.

Inmiddels is de Belastingdienst gestart met de uitvoering van bovenstaande toezeggingen.

Situatie 1: geen persoonlijke betalingsregeling toeslagen vanwege opzet of grove schuld

Als iemand een persoonlijke betalingsregeling heeft aangevraagd en die is afgewezen omdat sprake zou zijn van opzet of grove schuld en degene is geconfronteerd met dwanginvorderingsmaatregelen, zoals een loonbeslag of verrekening van zijn lopende toeslagen, dan geldt voor hem het volgende.

De Belastingdienst is sinds 8 november 2019 tijdelijk gestopt met zijn loonbeslag en de dwangverrekening. Dit doet de fiscus in ieder geval totdat de Auditdienst Rijk (ADR) zijn rapport uitbrengt. De ADR onderzoekt hoe de Belastingdienst in het verleden heeft gehandeld bij het controleren en het stoppen van de kinderopvangtoeslag (de CAF-zaken).

Als iemand bezwaar heeft gemaakt of in beroep is gegaan omdat zijn persoonlijke betalingsregeling is afgewezen vanwege opzet of grove schuld, dan stelt de Belastingdienst hem in het gelijk. De fiscus kent het bezwaar of beroep alsnog toe. Degene krijgt hierover bericht.

Overigens doet de fiscus bij nieuwe verzoeken voor een persoonlijke betalingsregeling voor een toeslagschuld voorlopig geen onderzoek naar opzet/grove schuld, tenzij al een onherroepelijke vergrijpboete is opgelegd of strafrechtelijke vervolging is ingesteld.

Situatie 2: voor iedereen die betrokken is bij een CAF-zaak

De Belastingdienst is sinds 8 november 2019 tijdelijk met alle dwanginvorderingsmaatregelen gestopt, los van de vraag of sprake zou zijn van opzet of grove schuld. Lopende betalingsregelingen worden voortgezet tenzij iemand kenbaar maakt dat hij deze niet kan nakomen. Degene krijgt hierover bericht.

