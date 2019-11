AFM positief over kwaliteitsslag BDO, zorgen over Baker Tilly en Accon AVM

De kwaliteitsslag bij de overige OOB-accountantsorganisaties, de kantoren direct na de Big Four, laat grote verschillen zien. Dat meldt de AFM in het rapport ‘Kwaliteit overige OOB-accountantsorganisaties onderzocht’ dat donderdag door de toezichthouder is gepubliceerd. De AFM is positief over de kwaliteitsslag bij BDO en licht positief over Mazars. De meeste zorgen over de kwaliteitsslag heeft de toezichthouder over Baker Tilly en in mindere mate zorgen over Accon AVM. Twaalf van de veertien onderzochte wettelijke controles zijn gekwalificeerd als onvoldoende.

In het onderzoek is gekeken naar de mate waarin een cultuur van kwaliteit centraal staat (verandertraject), hoe het proces van continue verbetering plaatsvindt (kwaliteitscirkel) en hoe de kwaliteitswaarborgen zijn verankerd en toegepast. De kwaliteitswaarborgen hebben de tekortkomingen in een aantal onderzochte wettelijke controles niet voorkomen of gedetecteerd, constateert de toezichthouder. De AFM heeft over de periode 2017-2018 onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Accon AVM, BDO, Baker Tilly, Grant Thornton en Mazars hun cultuur en organisatie op orde hebben om de kwaliteit van hun wettelijke controles duurzaam te kunnen borgen.

Verschil in kwaliteitsslag

Alle partijen zijn bezig met hun kwaliteitsslag, zo blijkt uit het onderzoek. De AFM is positief over de kwaliteitsslag bij BDO en licht positief over Mazars. AFM heeft de meeste zorgen over de kwaliteitsslag bij Baker Tilly en in mindere mate zorgen over Accon. Per accountantsorganisatie is ook van een aantal wettelijke controles de kwaliteit onderzocht. Twaalf van de veertien onderzochte wettelijke controles zijn gekwalificeerd als ‘onvoldoende’. De kwaliteitsslag zal dus nog gerealiseerd moeten worden in de kwaliteit van de wettelijke controles.

Intensivering toezicht

Het toezicht op deze vijf accountantsorganisaties is geïntensiveerd omdat ze niet goed presteerden in het vorige onderzoek, waarover de AFM in juni 2017 heeft gepubliceerd. Ze beschikten in de onderzoeksperiode over een OOB-vergunning. De reikwijdte van het onderzoek bij Grant Thornton is beperkt tot de kwaliteitswaarborgen en enkele wettelijke controles. Grant Thornton kondigde de omzetting aan van haar OOB-vergunning naar een reguliere vergunning, terwijl het onderzoek deels nog niet was gestart.

Samen hebben de onderzochte accountantsorganisaties in 2018 een marktaandeel van 16% (3.231) van alle wettelijke controles en 14% (122) in de OOB-markt.

Gerben Everts, bestuurder van de AFM: ‘Met de conclusies en bevindingen uit het onderzoek krijgen beleggers en andere belanghebbenden beter inzicht in hoe de onderzochte accountantsorganisaties zich op het gebied van kwaliteit tot elkaar verhouden en wat de verschillen zijn in de kwaliteitsslag. Ook kunnen accountantsorganisaties met de good practices de benodigde kwaliteitsslag een verdere impuls geven.’

Bron: AFM