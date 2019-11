Marc Hogeboom volgt Egbert Eeftink op als bestuurder van KPMG

Per 1 januari neemt Marc Hogeboom de rol over van Egbert Eeftink als hoofd van de assurancepraktijk van KPMG NV.

Egbert kiest ervoor om zijn termijn als Head of Assurance en bestuurder bij KPMG niet te verlengen met een tweede termijn, meldt KPMG. Na vier jaar keert hij per 1 januari 2020 terug naar de assurancepraktijk, waar hij zich als audit partner met name zal richten op Corporate Clients. Naast het werken met klanten en teams kan Egbert zich weer meer richten op enkele maatschappelijke nevenfuncties, waaronder raad (lekenrechter) bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

‘We danken Egbert voor zijn waardevolle bijdrage aan KPMG tijdens zijn bestuurstermijn’, meldt het accountantskantoor. ‘Audit staat er goed voor en Egbert heeft veel betekend voor de niet-aflatende focus op kwaliteit en het geweten van onze organisatie. Zo heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het naar een hoger niveau tillen van de kwaliteitsgerichte cultuur bij KPMG. Met zijn focus en passie voor het accountantsvak, verrijkt met zijn bestuurlijke ervaring, blijft hij van grote waarde voor onze klanten, teams en het publiek belang.’

De positie van Head of Assurance wordt per 1 januari ingevuld door Marc Hogeboom. Marc was in de periode 2012-2015 eerder bestuurder van KPMG. ‘Met Marc heeft KPMG een zeer ervaren bestuurder in huis die zijn strepen heeft verdiend bij KPMG en bij beroepsorganisatie NBA’, meldt KPMG. ‘Marc was een van de grondleggers van het NBA-rapport ‘In publiek belang’ en de vele kwaliteitsinitiatieven in de sector sinds 2014. Daarnaast is Marc een kundig accountant met ervaring met de meest complexe organisaties. De kwaliteit van onze audits en het publiek belang blijven ook voor Marc topprioriteit.’