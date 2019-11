MKB tast nog in duister over verzuim-ontzorgverzekering

Met ingang van 1 januari kunnen MKB-ondernemers een nieuw soort verzuimverzekering afsluiten: de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Maar in de bouwsector weten veel bedrijven anderhalve maand voor de ingangsdatum nog van niets, schrijft het FD.

Het nieuwe product is een jaar geleden aangekondigd en moet met name kleinere bedrijven met minder dan 25 medewerkers meer ondersteuning bieden bij het voldoen aan de verplichtingen die de werkgever heeft bij de loondoorbetaling en begeleiding van langdurig zieke werknemers. MKB’ers in de bouw, afbouw en infra hebben echter nog geen communicatie gezien over de ontzorgverzekering. De federatie van kleine bouwondernemingen AFNL-NOA stelt dat de leden niet weten waar ze aan toe zijn.

Campagne nog niet van start

MKB-Nederland zou eind deze maand een campagne starten onder de noemer ‘Beter geregeld’. Struikelblok is dat het ministerie van Sociale Zaken nog niet met de toegezegde financiering over de brug is gekomen. Vertraging betekent dat de campagne alsnog de prullenbak in kan: wie op de ontzorgverzekering wil overstappen, moet vooraf wel tijdig lopende verzekeringen en contracten met arbodiensten opzeggen. In het laatste geval ligt de uiterste opzegdatum vaak al op 1 oktober.

Angst voor loondoorbetaling

AFNL-NOA-voorzitter Sharon Gesthuizen voorziet dat maar weinig MKB’ers de nieuwe verzekering zullen afnemen als er geen tijdige voorlichtingscampagne is. ‘Juist nu de conjunctuur nog goed is, zou je wensen dat ondernemingen weer meer mensen in vaste dienst nemen.’ De angst voor de verplichte twee jaar loondoorbetaling bij ziekte staat volgens haar al zeker tien jaar met stip bovenaan als het gaat om belemmeringen voor het aanbieden van vaste contracten.

De MKB-verzuim-ontzorgverzekering is onderdeel van een convenant tussen Sociale Zaken, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Het is een alternatief voor de door het MKB gewenste verkorting van de loondoorbetalingsplicht tot een jaar. Die ging niet door; in ruil daarvoor geldt vanaf 2021 een premiekorting van € 450 miljoen en de belofte dat de premiestijging bij hoge schadelasten maximaal 25% per jaar bedraagt.

Communicatie gericht op adviseurs

Volgens AFNL-NOA zijn er nu zes producten op de markt, zonder dat er duidelijkheid is over dekking en kosten. Het Verbond van Verzekeraars stelt dat de communicatie over de ontzorgverzekering zich vooral richt op verzekeringsadviseurs en dat er ook verzekeringen worden gesloten. ”Ons beeld is dat de markt zich goed ontwikkelt en in een duidelijke behoefte voorziet.’

Bron: FD