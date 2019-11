Tarief MKB-accountant kan met ruim drie procent omhoog

De nieuwe salarisadviestabel van Full Finance Consultants laat een stijging zien van 3,25 procent. Voor kantoren met een gezond rendementspercentage is het advies de salarissen met 3 tot 3,5 procent te verhogen. Waar mogelijk moeten de tarieven/prijzen een grotere stijging doormaken.

Voor de jaarlijkse benchmark doet Full Finance uitgebreid onderzoek onder MKB-accountants. Dat resulteerde in het ‘Rapport Benchmark Accountancy: Salaris- en kantoorontwikkelingen 2019 – 2020’, dat deze week het licht zag.

Grotere stijging tarieven

Over de salarisontwikkelingen schrijven de onderzoekers: “Als uw kantoor minder goed presteert en de oorzaak is gelegen in de hoogte van de productie of de mismatch tussen tarieven en salarissen, kunt u de salarissen beter met een lager percentage verhogen.” En verder: “De implicatie is dat de uurtarieven van de medewerkers met minimaal hetzelfde percentage verhoogd moeten kunnen worden. Omdat de laatste jaren sprake was van een minimale tariefs/prijsverhoging, adviseren we waar mogelijk een grotere stijging van de tarieven/prijzen door te voeren.’

Waartoe op aarde?

In het rapport wordt ook aandacht besteed aan de ‘purpose’ van accountants. Bij de middelgrote en kleinere accountantsorganisaties zijn weinig ‘purpose statements’ terug te vinden. Dat is een gemiste kans, vinden de onderzoekers, onder andere omdat het benoemen van de maatschappelijke impact van accountants aantoonbaar positief werkt bij het werven en behouden van (jong) talent. Op dit moment is de gemiddelde leeftijd van medewerkers van accountantskantoren 42 jaar. Vennoten zijn ouder: gemiddeld 50 jaar.

Efficiënt werken is speerpunt

De belangrijkste speerpunten van MKB-accountants zijn efficiënter en effectiever werken en het behouden en aantrekken van medewerkers. Interessant is in dat kader dat slechts weinig kantoren aangeven iets aan de interne organisatie of de interne processen te willen doen. Hierbij geldt ook dat de overall productiviteit op grote kantoren nog steeds aanmerkelijk lager is dan die op kleine kantoren. “Bij de grote kantoren blijkt sprake te zijn van meer inefficiency, de hogere mate waarin er ondersteunend personeel aanwezig is, leidt niet tot een hogere productiviteit van de directe medewerkers.”