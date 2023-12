Belangrijke wetswijzigingen 2024 voor salarisadministrateurs

Een nieuw jaar brengt altijd een hoop veranderingen met zich mee. Als salarisadministrateur is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste veranderingen in de wet. In deze blog zetten we de belangrijkste wetswijzigingen die betrekking hebben op salarisadministratie voor je op een rij. Zo ga je goed voorbereid het nieuwe jaar in.

Veranderingen in het minimumloon vanaf 2024

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur. Dit betekent dat de maand-, week- en daglonen voor 36-, 38- en 40-urige werkweken niet meer gebruikt worden. Daarnaast wordt het minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder verhoogd met 3,75 procens naar €13,27 per uur.

Wijziging dertigprocent-regeling

Vanaf 2024 wordt een limiet ingesteld voor de “gerichte vrijstelling” binnen de dertigprocent-regeling in Nederland. Deze limiet is gebaseerd op dertig procent van de zogenaamde WNT-norm, een norm die topinkomens in de publieke sector reguleert. Voor het jaar 2024 is deze norm vastgesteld op €233.000. Dit betekent dat de maximale inkomensbasis waarop de dertigprocent-regeling kan worden toegepast €233.000 is.



Voor werknemers aan wie de dertigprocent-regeling al in december 2022 was toegekend, geldt de aftopping niet per 1 januari 2024 maar vanaf 1 januari 2026. Voor werknemers die pas vanaf 1 januari 2023 gebruikmaken van de dertigprocent-regeling geldt de overgangsregeling niet en is de aftoppingsmaatregel per 1 januari 2024 van toepassing.

AOW-leeftijd naar 67 jaar

In 2023 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 1 januari wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar en deze blijft zo tot en met 2027.

Onbelaste reiskostenvergoeding naar €0,23 per kilometer

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van €0,21 naar €0,23 per kilometer.

Onbelaste thuiswerkvergoeding naar €2,35 per dag

Ook gaat de onbelaste thuiswerkvergoeding van €2,15 naar €2,35 per dag. We passen dit per 1 januari 2024 aan in het systeem. Wil je hiervan afwijken? Dan kan je dit zelf wijzigen in jouw Nmbrs-omgeving.

Pensioenopbouw verlaagd naar 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 wordt de pensioenopbouwleeftijd verlaagd van 21 naar 18 jaar . Jongeren beginnen hiermee eerder met het opbouwen van hun pensioen. Het netto-inkomen van jongeren tussen de 18 en 21 jaar gaat dus omlaag. Zij betalen namelijk premie voor het pensioen. Als werkgever betaal je ook premie voor het pensioen van deze werknemers. De pensioenkosten voor de werkgever gaan hiermee eveneens omhoog.

Werkkostenregeling gaat omlaag naar 1,92 procent

De vrije ruimte is in 2023 tijdelijk verruimd naar 3 procent over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en wordt per 2024 weer verlaagd naar het oorspronkelijke percentage van 1,92 procent.

Afschaffing Jeugd-LIV

De Jeugd-LIV wordt afgeschaft per 1 januari 2024. Dit is een jaar eerder dan de afschaffing van het reguliere lage inkomensvoordeel (LIV), dit wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.

Onbelaste vergoeding of verstrekking van OV-abonnement

Het wordt vanaf 2024 eenvoudiger voor werkgevers om ov-abonnementen onbelast aan werknemers te verstrekken of te vergoeden. Deze regeling is van toepassing als de abonnementen worden gebruikt voor zakelijke reizen of woon-werkverkeer.

Verplichte CO2-uitstoot registratie uitgesteld naar 1 juli

Bedrijven met minimaal 100 werknemers zijn pas per 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van werknemers. Een rapportageplicht per 1 januari 2024 is niet haalbaar.

