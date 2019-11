Workshop – Hoe gebruik je Fyndoo Advise in de dagelijkse praktijk?

Werk je als financieel professional en ben je op zoek naar een makkelijke manier om een financieringsaanvraag te maken voor je klant? Maak kennis met Fyndoo; hét connected platform voor zakelijke financiering. Met Fyndoo Advise kan je eenvoudig je jaarcijfers opvoeren of uploaden, met een paar muisklikken prognoses aanmaken en uiteindelijk de financieringsaanvraag afronden en versturen. Op het moment dat je die aanvraag maakt, checkt Fyndoo Advise real-time of er financieringsoplossingen zijn die bij de aanvraag passen en welke financiers geïnteresseerd zijn in de aanvraag.

Inhoud:

Tijdens de workshop leren wij je hoe je;

een professionele financieringsaanvraag maakt en de financiering kan structureren; verschillende prognoses voor je klant kan maken; maandelijks inzicht houdt bij je klanten.

Aan het einde van deze bijeenkomst krijg je informatie over hoe je direct zelf aan de slag kan met dé nieuwe standaard voor financieringsaanvragen!

Voor wie?

Deze workshop richt zich op financieel professionals zoals accountants, debt advisors en financieringsspecialisten.

Algemene informatie

Aanbieder: Fyndoo

Datum: 12 december 2019

Tijd: 13.30 – 17.00 uur.

Plaats: Zwolle

Locatie: Kantoor Fyndoo

Prijs: Gratis