Kritiek op fiscale regels auto

De fiscale behandeling van de auto is inconsistent en tegenstrijdig. Deze kritiek komt van zowel de autobranche, onderzoeksinstituten als de Algemene Rekenkamer.

Doelen niet gehaald

De Rekenkamer kwam woensdag 27 november met een rapport dat vraagtekens stelt bij het huidige belastingbeleid ten aanzien van de auto. De twee hoofddoelen van dat beleid – een stabiele inkomstenstroom en bijdragen aan een beter klimaat – dreigen beide niet gehaald te worden.

Bijna 17 miljard

De overheid haalde door middel van autobelastingen vorig jaar 16,6 miljard euro op. De vraag is of er met de geplande toename van het aantal elektrische auto’s in de toekomst nog wel voldoende bpm en accijnzen opgehaald kunnen worden. Daarnaast geeft de overheid onvoldoende invulling aan fiscale prikkels om de luchtkwaliteit te verbeteren en klimaatdoelen te realiseren, aldus de Algemene Rekenkamer.

‘Heroverwegen’

De Rekenkamer beveelt staatssecretaris van Financiën Menno Snel aan de autobelastingen in hun huidige vorm onder de loep te nemen en deze te ‘heroverwegen als ze niet bijdragen aan de hoofddoelen van de autobelastingen en ook geen actuele reden hebben’.

Bijtelling verdubbelt

Ook branchevereniging RAI is kritisch. ‘De overheid verandert de spelregels terwijl de wedstrijd nog gespeeld wordt’, stelt RAI-voorzitter Steven van Eijck in de Telegraaf. Per 1 januari gaat de fiscale bijtellingsregeling van volledig elektrische auto’s van 4% naar 8%. Die lagere bijtelling betreft alleen de eerste EUR 50.000 van de cataloguswaarde. Daarboven geldt dezelfde 22%-bijtelling als voor diesel- en benzineauto’s.

Veel effect

In het verleden bleek dat fiscale prikkels grote invloed hebben op welke modellen er verkocht worden. Zo leidde de invoering van de 14%-bijtelling voor zuinige auto’s ertoe dat er veel kleine ’spaardiesels’ werden verkocht, terwijl voorheen populaire zwaardere plug-in-hybrides als de Mitsubishi Outlander en Volvo V60 in de showroom bleven staan.

‘Jojo-beleid’

Door de nieuwe bijtellingsregels zal 75 procent van alle elektrische auto’s volgend jaar in de hoge bijtellingsklasse vallen. Van Eick spreekt van een ’jojo-beleid. Daarvan is vooral de zakelijke rijder de dupe, vindt de ANWB. De branche verwacht dat er de komende karen veel goedkopere stekkerauto’s op de markt komen. Zo maakte Volkswagen vorige week bekend EUR 33 miljard te steken in de productie van elektrische auto’s.