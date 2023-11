Jetten wil in Dubai iets doen aan accijnsvrij vliegen

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) probeert tijdens de klimaattop in Dubai de handen op elkaar te krijgen om subsidies en belastingvoordelen op het gebruik van olie en gas aan banden te leggen, meldt het AD.

Tijdens de 14-daagse top, die op 30 november begint, voert Jetten een kopgroep van landen aan die wil afrekenen met olie en gas. Het moet samen, want als Nederland dit in zijn eentje besluit ,,lopen we de kans dat bedrijvigheid en ook de uitstoot zich verplaatst”, zegt Jetten. De D66-politicus wil met ‘zijn’ coalitie onder meer een doorbraak forceren in de luchtvaart en de scheepvaart. Wereldwijd moet er een einde komen aan de huidige vrijstelling van belastingen voor kerosine en stookolie.

Ook grootverbruikers van gas zullen stap voor stap vaarwel moeten zeggen tegen hun vrijstelling van belasting op energiegebruik, zegt de D66-minister in gesprek met het AD. “Fossiele subsidies horen niet in een schone economie.’

Verkiezingen

De winst van de PVV doet daar niets aan af, aldus Jetten. ‘Het onderhandelingsmandaat is eerder vastgesteld in Europa. Daar verandert niets aan, dus daar gaat Eurocommissaris Wopke Hoekstra mee aan de slag. Natuurlijk is er straks wel een nieuwe Tweede Kamer. Maar als ik de zetelverdeling bekijk, is er nog steeds een brede meerderheid die het akkoord van Parijs respecteert. Internationale afspraken zijn voor ons van het grootste belang.’

Volgens Jetten komt kopgroep er sowieso, alleen is de vraag nog hoeveel landen daarin zullen zitten. ‘Een aantal landen is al samen met ons aan het duwen en trekken. Op de top willen we uitleggen waarom het belangrijk is dat iedereen meedoet.’

Bron: AD