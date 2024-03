Britse belastingaanslag Shell vorig jaar vijftig keer hoger

Shell moest in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar ruim vijftig keer zo veel belasting betalen dan in 2022, blijkt uit cijfers van de Britse toezichthouder FCA. De aanslag bedroeg meer dan 445 miljoen dollar, tegen nog 8 miljoen dollar een jaar eerder, terwijl de winst toen hoger was.

De oliemaatschappij verplaatste het hoofdkantoor in 2022 naar Londen en kreeg daar te maken met de Energy Profits Levy (EPL) die de Britse regering heeft ingevoerd. Die maatregel is bedoeld om de flink hogere winsten van oliebedrijven door de sterk gestegen energieprijzen zwaarder te belasten. In 2021 kreeg Shell overigens nog ruim 131 miljoen dollar terug van de Britse fiscus, onder meer voor projecten op de Noordzee.

De winst van Shell kwam met ruim 19 miljard dollar meer dan de helft lager uit dan de winst van ruim 42 miljard dollar uit 2022. De EPL is afgelopen jaar verhoogd van 25 naar 35 procent.

(ANP)