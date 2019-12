Aziaten leidend in fintech

Bedrijven in China en Zuid-Oost Azië zorgen voor de meeste technologische innovatie in de financiële sector, zo blijkt uit een top 100 van de meest toonaangevende fintechbedrijven die is opgesteld door KPMG en H2 Ventures. De top 3 bestaat uit bedrijven uit China en Singapore.

Ant Financial uit China is volgens de opstellers van de lijst het fintechbedrijf met de meeste invloed. Daarna volgen Grab uit Singapore en JD Digits uit China. De eerste westerse onderneming is Compass (VS) op de zevende plaats. De ranglijst combineert de vijftig belangrijkste gevestigde fintechbedrijven in de wereld en de vijftig meest innoverende, nieuwe bedrijven. De top 10 bestaat uit zeven ondernemingen uit China en de regio Zuid-Oost Azië (door KPMG aangeduid als ‘Stille Zuidzee’), Compass, het Amerikaanse Opendoor en het Britse OakNorth. Ruim een kwart van de lijst (26%) bestaat uit bedrijven die nieuwe producten en diensten aanbieden op het gebied van betalingen en geldtransacties. Een op de vijf biedt nieuwe diensten op het gebied van vermogensbeheer en 17% is actief in verzekeringen. Europa telt 34 bedrijven in de lijst; Nederland is niet vertegenwoordigd.

India in opkomst

De 100 bedrijven in de lijst hebben dit jaar een kleine € 20 miljard aan investeringen binnengehaald. De leidende bedrijven waren elk goed voor bijna € 100 miljoen. Grote investeerders zijn Sequioa Capital en Soft Bank. Fintech maakt in India een grote opmars, met 900 miljoen gebruikers van een mobiele telefoon en slechts 271 miljoen bankrekeningen. ‘Dat betekent dat het land klaar is om fintech te omarmen op een manier die wij nog niet eerder hebben gezien. In de ranglijst van 100 zien wij dan ook acht fintechs uit India, waarvan er twee voorkomen in de top 10, Paytm Communications en Ola.’

Open banking

Open banking is een andere belangrijke verandering, aldus KPMG. ‘Hiermee wordt de concurrentie groter, krijgen fintechs de beschikking over de betaalgegevens van consumenten en kunnen zij nieuwe en op maat gemaakte diensten aanbieden. Een aantal fintech bedrijven, zoals het Chinese Ant Financial en India’s Open, plukt duidelijk de vruchten van deze wereldwijde transitie.’