Consultatie NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag

Het wetsvoorstel ‘Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders’ legt accountants nieuwe werkzaamheden op met betrekking tot het bezoldigingsverslag. De handreiking van de NBA legt uit welke werkzaamheden accountants in dit kader moeten uitvoeren.

Het wetsvoorstel voegt bepalingen toe om de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beursvennootschappen verder te vergroten. Ook moet het de transparantie tussen vennootschappen en beleggers bevorderen. Zo is in het wetsvoorstel de verplichting opgenomen om jaarlijks een bezoldigingsverslag op te stellen en voor een adviserende stemming voor te leggen aan de algemene vergadering. Daarna moet het verslag gedurende 10 jaar op de website worden gepubliceerd.

Standaard 720

Een accountant (dit hoeft niet de accountant te zijn die de jaarrekening controleert) moet vaststellen of het verslag de vereiste informatie bevat. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat de accountant hier geen afzonderlijke verklaring over hoeft te geven. Standaard 720 verwacht van de controlerend accountant dat zij vaststelt welke documenten onderdeel uitmaken van het bestuursverslag. Het bezoldigingsverslag is geen onderdeel van de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens.

Onderdeel van jaarverslag

De NBA is echter van mening dat het bezoldigingsverslag moet worden aangemerkt als onderdeel van het jaarverslag. Daarmee ligt het voor de hand dat de accountant die de jaarrekening controleert, gelijktijdig met die controle ook de werkzaamheden met betrekking tot het bezoldigingsverslag verricht. De onderneming kan er uiteraard ook voor kiezen de werkzaamheden ook door een andere accountant te laten uitvoeren conform het wetsvoorstel.

Andere informatie

Standaard 720 verwacht van de accountant dat zij in de controleverklaring de andere informatie identificeert. Gezien het feit dat het hier gaat om oob’s zal de accountant dit moeten doen onafhankelijk van de vraag of het bezoldigingsverslag voor of na de datum van de controleverklaring is verkregen. Hoe dit moet worden gedaan staat verder beschreven in Standaard 720.

Werkzaamheden

De accountant moet in het kader van Standaard 720 de andere informatie lezen en overwegen of het bezoldigingsverslag de informatie bevat die het moet bevatten (op basis van artikel 135b). Het ontbreken van informatie moet soms als een materiële afwijking worden aangemerkt. De opdrachtbevestiging bevat ook een passage over de andere informatie. In principe dekken de voorstellen voor de opdrachtbevestiging de nieuwe situatie al af. Dat neemt niet weg dat het voor de hand ligt om voor controles waar nog geen opdrachtbevestiging is afgegeven het bezoldigingsverslag specifiek te benoemen.

Consultatie tot 18/12

NBA-leden kunnen tot 18 december 2019 reageren op de handreiking. Op de website van de NBA is meer informatie te vinden.