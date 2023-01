Beleggers scharen zich achter NBA-handreiking over accountant en aandeelhoudersvergadering

De vereniging van institutionele beleggers Eumedion steunt de nieuwe NBA-handreiking over het optreden van de accountant in de aandeelhoudersvergadering (AVA) ten volle, zo schrijven ze in reactie op het voorstel om de tekst van de handreiking aan te scherpen.

De geactualiseerde handreiking zal volgens Eumedion leiden tot meer inzicht in de controlewerkzaamheden en -bevindingen van de accountant, tot een betere beleggingsanalyse en tot een betere dialoog tussen aandeelhouders en de accountant tijdens de AVA. ‘De NBA gaat er namelijk vanuit dat de accountant tijdens de AVA proactief het podium pakt en zijn of haar tijdens de jaarrekeningcontrole opgedane bevindingen en observaties deelt ten aanzien van een aantal voor aandeelhouders zeer relevante zaken. Het gaat dan om zaken als de (belangrijkste) in de management letter opgenomen bevindingen, de kwaliteit van de interne beheersing en administratieve organisatie, de indruk die de accountant heeft van de cultuur van de organisatie en zijn of haar visie ten aanzien van schattingen in de jaarrekening.’

Presentatiedocument online zetten

Eumedion gaat er vanaf het AVA-seizoen 2023 vanuit dat al deze elementen zijn opgenomen in de presentatie die de accountant tijdens de AVA geeft. ‘Eumedion wil dat het presentatiedocument van de accountant voldoende gedetailleerd is, zodat alle observaties en bevindingen van de account er zelfstandig in kunnen worden gelezen. Voorts wil Eumedion dat het presentatiedocument op de website van de onderneming wordt geplaatst. Op die manier kunnen ook aandeelhouders die niet op de AVA aanwezig kunnen zijn, kennisnemen van het belangrijke document.’

De NBA bracht in november het concept van Handreiking 1118 ‘Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders’ in consultatie. De belangrijkste wijziging in de handreiking is dat de NBA accountants vraagt om, na afstemming met de voorzitter van de aandeelhoudersvergadering, meer transparantie te geven over de bevindingen van de accountant tijdens zijn controle.

Particuliere beleggers kritischer

De VEB, de vereniging van particuliere beleggers, noemde de handreiking eerder al een welkome aanvulling, maar had ook kritiekpunten. Zo is de handreiking op het punt van frauderisico’s ‘teleurstellend’. Verder vindt de VEB dat de handreiking onvoldoende het belang van een herkenbare en onafhankelijke positie van de externe accountant benadrukt. ‘De handreiking legitimeert nog te veel een ondergeschikte rol en een te behoudende opstelling van de accountant.’ Ook de wens van een proactieve en assertieve accountant wordt nog onvoldoende geadresseerd, vinden de beleggers. Verder zouden ze graag zien dat expliciet wordt opgenomen dat een accountant bij de beantwoording van vragen niet aan zijn geheimhoudingsplicht is gehouden.