NBA geeft corruptiehandreiking opfrisbeurt

De NBA heeft Handreiking 1137 ‘Werkzaamheden bij corruptie’ stevig aangepakt. De handreiking is vooral gericht op controles, maar bevat nu ook een hoofdstuk over samenstelopdrachten en onderdelen die voor alle accountants gelden. Reageren op de nieuwe handreiking kan tot begin oktober.

De handreiking bestaat sinds eind 2016. ‘Sindsdien is de wet- en regelgeving rondom het accountantsberoep gewijzigd, heeft het OM het vervolgingsbeleid inzake corruptie aangescherpt en is er meer zicht gekomen op nieuwe verschijningsvormen van corruptie. Verder wordt het steeds duidelijker dat corruptie in Nederland wijdverbreid is. Daarom is de handreiking gericht op alle accountants, onder wie samenstellers’, zo legt de NBA de herziening uit.

Aansluiting bij standaard 240

De handreiking richt zich op omkoping, waaronder kickbacks, en faciliterende betalingen omdat het vervolgingsbeleid van het OM daarop is gericht. ‘Omdat deze vormen vrijwel altijd gepaard gaan met valsheid in geschrift sluit de handreiking aan bij Standaard 240.’ De analyse van corruptierisicofactoren is een onderdeel van de frauderisicoanalyse, die verplicht is bij wettelijke controles. De handreiking biedt ook steun bij de uitvoering van andere opdrachten of aan accountants die bijvoorbeeld als financieel directeur, interne toezichthouder of internal auditor aanlopen tegen (mogelijke) corruptie.

Melden verplicht

Een vermoeden van corruptie moet altijd als ongebruikelijke transactie worden gemeld bij de FIU-Nederland. Daarnaast zal de controlerend accountant een melding moeten doen bij de politie als de gecontroleerde een materiële fraude niet adequaat aanpakt. In geval van controle-opdrachten bij OOB’s kan ook een incidentmelding bij de AFM nodig zijn. Voor samenstelopdrachten geldt alleen de meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties.

Op grond van de NV Noclar moeten alle accountants in actie komen en het Noclar-stappenplan doorlopen wanneer zij tijdens het uitvoeren van een professionele dienst mogelijke of dreigende overtredingen van wet- en regelgeving zien, die relevant en duidelijk meer dan onbetekenend zijn.

Andere vorm

De handreiking nieuwe stijl heeft een andere vorm gekregen dan gebruikelijk: ‘Om het document toegankelijker te maken zijn praktijkvoorbeelden en schema’s toegevoegd, is doorklikken naar toepasselijke paragrafen en externe bronnen mogelijk gemaakt en is het taalgebruik versoepeld.

Consultatiereacties kunnen tot 2 oktober worden gericht aan: consultaties@nba.nl.