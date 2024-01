NBA actualiseert Handreiking 1143

De NBA heeft Handreiking 1143, gericht op (her)verzekeraars, aangepast naar de stand van de wet- en regelgeving per december 2023.

De handreiking bevat specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe accountant bij (her)verzekeraars. ‘De met name ‘technische’ update is nu van belang in verband met de controle over boekjaar 2023 van de staten en de daarbij benodigde grensbedragen die in Handreiking 1143 worden genoemd en de verwijzing naar de DNB-site’, legt de NBA uit. Overige wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen consistentie met de overige handreikingen voor de financiële instellingen (1142 t/m 1145), een paar tekstuele verduidelijkingen (paragraaf 4.1.1.4) en een voetnoot ten aanzien van het Onderzoek kostprijsmodellen (4.4), in verband met een lopend Wijzigingsbesluit financiële markten 2023 waarin de frequentie van de controle zal worden aangepast.

Ten slotte zijn Overige rapportages (paragraaf 4.5) toegevoegd, om een kort overzicht te geven van de controlewerkzaamheden door zowel internal auditors als externe accountants, die naast de jaarrekening en de staten wordt uitgevoerd. De bijlage 2 bij de Handreiking is aangepast vanwege een aanpassing vanuit DNB.